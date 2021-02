Výbor schválil referendovú otázku o predčasných voľbách, zverejnili aj hárky

Pellegrini vyzval verejnosť na účasť.

5. feb 2021 o 13:06 TASR a SITA

BRATISLAVA. Petičný výbor za vyhlásenie referenda schválil znenie referendovej otázky o predčasných voľbách, podpisové hárky sú zverejnené na stránke www.referendum2021.sk.

Informoval o tom zástupca petičného výboru Ervín Erdélyi.

Expremiér, nezaradený poslanec a líder strany Hlas Peter Pellegrini v piatok ocenil schválenie znenia petičného hárku a vyzval verejnosť, aby sa zapojila.

Hlas pomôže so zberom podpisov

Vyhlásil, že nejde o petíciu Hlasu, ale o petíciu apolitického výboru. Deklaroval, že Hlas so zberom podpisov pomôže, a vyzval na to aj ďalších.

Erdélyi v tlačovej správe priblížil, že petičný výbor vznikol na základe iniciatívy politických strán, spoločenských a profesijných organizácií i zástupcov tretieho sektora.

Referendová otázka, ktorú schválil výbor, má znieť: "Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady SR tak, aby sa voľby do Národnej rady SR vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?"

Výbor je zložený z právnych odborníkov nominovaných subjektmi, ktoré podporujú petíciu. Erdélyi deklaroval jeho apolitickosť. Má ísť o technický orgán s úlohou schváliť znenie referendovej otázky, rozhodnúť o podobe petičného hárku, komunikovať s orgánmi verejnej moci a uskutočniť záverečnú kontrolu a spočítanie hárkov.

"Samotný zber podpisov budú zabezpečovať politické a spoločenské subjekty, ktoré vypísanie referenda podporujú," ozrejmil.

Vláde chcú dať možnosť odísť so cťou

Pellegrini vyhlásil, že vláda nie je schopná viesť krajinu a je čas dať ľuďom priestor vyjadriť sa.

"Nie je to len boj s pandémiou, ktorý vláda nezvláda. To, čo sa deje na Slovensku, sa zo štandardov Európy a sveta vymyká. Nie je to len pokles preferencií vlády a konkrétnych politikov. Dnes to má už väčšie dosahy na slovenskú ekonomiku," skonštatoval.

V súvislosti s odmietnutím návrhu na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia podotkol, že ním chceli ukončiť trápenie a dať vláde možnosť odísť so cťou.

Ocenil vytvorenie petičného výboru i schválenie znenia petičného hárku. Zverejnili ho podľa jeho slov na internete, aby bol k dispozícii všetkým stranám a zoskupeniam, ktoré sa chcú podpísať.

"Hlas sa k tomuto zberu podpisov jasne hlási. Využije hárky petičného výboru a bude sa plnohodnotne so všetkými svojimi kapacitami a možnosťami podieľať na zbere podpisov," deklaroval.

Dodal, že všetky hárky sa napokon zjednotia na pôde výboru a spočítajú. Je presvedčený, že sa v rekordnom čase podarí vyzbierať 350 000 podpisov potrebných na vyhlásenie referenda.

Smer uhradí poštovné

Strana Smer podľa slov jej predsedu Roberta Fica v plnej sile s využitím všetkým prostriedkov a všetkých štruktúr podporuje myšlienku občianskeho referenda.

Doplnil, že veľkému množstvu ľudí príde domov do schránky obálka s petičným hárkom. Nebudú ho tak musieť tlačiť.

„Náš príspevok je v tom, že vo veľkej obálke bude malá obálka, kde bude napísané, že bude zaplatené poštovné. Ak sa občan Slovenskej republiky rozhodne vyplniť petičný hárok, len ho vloží do druhej obálky a tú hodí do poštovej schránky. Nebude musieť zaplatiť ani cent,“ podotkol s tým, že Smer uhradí poštovné. Suma bude vyčíslená, keď im pošta pošle faktúru na uhradenie.

SNS reagovala, že svojimi regionálnymi štruktúrami a technickým vybavením plne podporí organizovanie referenda. Strana potvrdila, že bude možné použiť doteraz vyzbierané podpisy, ktoré od leta zbierala v regiónoch.