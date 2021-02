Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

5. feb 2021 o 15:36 The Slovak Spectator

1. Očkovanie zatiaľ neotvára cestu do zahraničia bez karantény a výterov: Vaccinated or not, there is just one set of rules when crossing the border

2. Je nedôstojné ako s nami vláda komunikuje, ozývajú sa samosprávy: Confused and frustrated municipalities call on government to treat them as equals

3. Aké sú ceny bytov v rôznych krajoch a koľko si pýtať za meter štvorcový? Prehľadne spracované informácie, ktoré potrebujete než investujete do realít: Invest in Slovakia: Real estate prices

4. Prarodičia boli zo Spiša. Predseda Najvyššieho súdu v USA má korene na Slovensku: US Supreme Court Chief Justice is of Slovak descent

5.Biznis centrá sa už nevrátia do stavu pred vypuknutím pandémie: The pandemic drives appetite for automation and robotisation

6. Ktoré trendy budú mať transformačný vplyv na vzdelávanie v nasledujúcom desaťročí? Odpovedajú experti: The future of education starts now

7. Je skvelé, že farmaceutické spoločnosti dokázali vyvinúť vakcíny COVID-19 v rekordnom čase, ale tento týždeň zomrelo 20 000 občanov EÚ čakajúc na vakcínu, za ktorú už zaplatili: The vaccines are not free

8. V čoraz rýchlejšom svete musíme byť zvyknutí učiť sa celý život: Lifelong learning is key in the age of acceleration

9. Ako vnímajú biznis centrá výzvy, ktoré im priniesla pandémia? Pýtali sme sa ich predstaviteľov: Going remote and still meeting customers’ demands. Business centres adapt to the pandemic situation

10. Cudzí jazyk v čase korony. Pandémia jazykovým školám uškodila aj pomohla : Language learning in the Covid era: school selection no longer location-bound

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.