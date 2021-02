Poslanci zvolili Lipšica za špeciálneho prokurátora

Dostal 79 hlasov.

5. feb 2021 o 19:05 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Stane sa pánom vyšetrovania najzávažnejších káuz a ani nadriadený mu nemôže hovoriť, čo má robiť. Daniel Lipšic bol zvolený za špeciálneho prokurátora.

Hlasovalo zaňho 79 poslancov. Na zvolenie bola potrebná jednoduchá väčšina 76 hlasov.

O novom špeciálnom prokurátorovi diskutovali poslanci vo svojich kluboch ešte len vo štvrtok, preto sa očakávalo, že k hlasovaniu dôjde až budúci týždeň.

Nakoniec sa podľa informácií SME rýchlo dohodli na Danielovi Lipšicovi a hlasovanie o novom špeciálnom prokurátorovi zaradili na 16:30.

Mafia aj terorizmus

Lipšic bude šéfovať úradu, ktorý sa venuje vyšetrovaniu najzávažnejších trestných činov, akými sú organizovaný zločin, medzinárodný zločin a terorizmus.

Zodpovedá sa len generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, ani ten mu však napríklad nesmie vydať pokyn, aby sa nezačalo trestné stíhanie alebo nevznieslo obvinenie.

Zároveň Lipšic bude musieť raz ročne predniesť správu o činnosti úradu.

Takmer neodvolateľný

Z funkcie špeciálneho prokurátora bude Lipšic takmer neodvolateľný. Parlament by ho mohol odvolať, len ak by o tom rozhodla disciplinárna komisia a zároveň by poslanci potrebovali stanovisko generálneho prokurátora a rady prokurátorov.

Funkčné obdobie špeciálneho prokurátora je sedem rokov, začne plynúť, keď Lipšic zloží sľub.

Tá istá osoba nemôže byť opakovane zvolená za špeciálneho prokurátora.

Lipšic bude len druhým mužom v tejto funkcii. Donedávna ju viedol Dušan Kováčik, ktorý bol vo funkcii od jej vzniku. V súčasnosti je vo väzbe pre podozrenia z korupcie a zneužívania právomocí.