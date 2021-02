Z ambiciózneho študenta Kočnerov nepriateľ. Poslanci zvolili Lipšica za špeciálneho prokurátora

Lipšic čelil sledovaniu a diskreditácii.

5. feb 2021 o 19:11 Matúš Burčík, Roman Cuprik

BRATISLAVA. Marian Kočner ho volal Gambino. Bál sa predstavy, že by sa Daniel Lipšic mohol dostať k moci, pretože by sa štát mohol začať zaujímať o to, ako Kočner a jeho kamarát Norbert Bödör zarobili svoje milióny.

Keď sa po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej rozkývala vláda Roberta Fica, mafián Kočner si v šifrovanej aplikácii Threema písal s daňovým podvodníkom Ladislavom Bašternákom.

„Dopi.e, rúti sa to do záhuby. Ku..a, keď to padne, tak nestihneme utiecť. Na každej tlačovke Ty a ja uj..li sme aj s Bödörom stovky miliónov €. Teda ja sa ničoho nebojím, ale začínam mať strach. Laco, toto keď padne, tak ideme na druhý deň do väzby. Povedal to Matovič s Lipšicom,“ písal vtedy Kočner.

Dnes je Kočner odsúdený na 19 rokov za falšovanie zmeniek televízie Markíza. Ladislav Bašternák je odsúdený za daňové podvody na päť rokov. Norbert Bödör je vo vyšetrovacej väzbe pre korupčnú kauzu Dobytkár.

A Daniela Lipšica zvolili poslanci vládnej koalície na čele s OĽaNO Igora Matoviča za špeciálneho prokurátora.

Lipšic z politiky odišiel len pred štyrmi rokmi, čo oslabuje to dôveru v jeho nezávislosť. V ďalších rokoch ako advokát zastupoval aj kajúcnikov, ktorých budú teraz stíhať Lipšicovi podriadení.

„Teraz môže jeho zvolenie ohroziť vnímanie nestrannosti prokuratúry nad únosnú mieru,“ píše mimovládna organizácia Transparency International Slovensko vo svojom blogu.

Začiatky demokratickej mládeže