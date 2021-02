Vo všetkých pohoriach platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Ráno bolo na horách zamračené počasie a hmlisto so slabým snežením.

7. feb 2021 o 11:07 SITA

BRATISLAVA. Vo všetkých pohoriach platí dnes mierne lavínové nebezpečenstvo, 2. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice.

Hlavný lavínový problém predstavuje nový, vetrom previaty sneh z posledných dvoch periód sneženia.

Vplyvom pretrvávajúceho silného severozápadného a západného vetra bol nový sneh previaty na záveterné svahy najmä juhovýchodných a východných expozícií.

V týchto miestach sa vytvorili nebezpečné snehové dosky, vankúše a na hrebeňoch preveje.

Tieto miesta sú nebezpečné a najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení je tu možné uvoľniť lavínu.

Informuje o tom Stredisko lavínovej prevenciue HZS na svojej webovej stránke.

V nižších a stredných polohách sa výnimočne môžu vyskytnúť spontánne malé a stredné lavíny z mokrého snehu, predovšetkým na hladkom trávnatom povrchu.

Lavínové nebezpečenstvo je priestorovo variabilné, situáciu je nutné posudzovať v konkrétnom teréne. Tendencia lavínového nebezpečenstva sa so snežením zvyšuje.

Teplota vzduchu sa ráno pohybovala od -4°C do 0°C. Fúkal prevažne juhozápadný vietor s rýchlosťou 7- 10 m/s v nárazoch 16 m/s. Počas posledného sneženia pribudlo vo všetkých pohoriach do desať centimetrov nového snehu, ktorý je do vyšších polôh slabo vlhký. Na hrebeňoch je sneh často vyfúkaný na tvrdý až ľadový podklad. Počas predchádzajúceho oteplenia a ochladenia sa snehová pokrývka čiastočne stabilizovala, v stredných polohách sa na povrchu vytvorila silná kôra. Vo všetkých polohách sa vytvoril medzi vrstvou nového snehu a starším snehom nebezpečný hranatozrnný sneh.