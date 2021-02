Priekum: Nespokojnosť s Matovičovou vládou vyjadrila väčšina opýtaných

Sulíka v prieskume označili za najkompetentnejšieho člena vlády.

7. feb 2021 o 13:18 SITA

BRATISLAVA. So súčasnou vládou je veľmi nespokojných 38 percent a skôr nespokojných je 33 percent ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre RTVS, ktorý vypracovali od piatku 22. do stredy 27. januára na vzorke 1 008 respondentov.

Naopak s vládou Igora Matoviča (OĽaNO) sú veľmi spokojné len tri percentá opýtaných a skôr spokojných je 24 percent respondentov.

Agentúra ďalej zisťovala kompetentnosť členov vlády. Najlepšie ohodnotili respondenti ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), s ktorým je spokojných 24 percent respondentov.

Za ním nasleduje ministerka spravodlivosti Mária Kolíkova (Za ľudí) so 16 percentami, minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s 15 percentami, minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) so 14 percentami, minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) s 11 percentami a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) s 11 percentami.

Pod desať percent opýtaných získali v hodnotení kompetentnosti minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) s deviatimi percentami, minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) s deviatimi percentami, minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s piatimi percentami, minister financií Eduard Heger (OĽaNO) so štyrmi percentami, minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina) s dvomi percentami, minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) s dvomi percentami a jedno percento získal minister vnútra Roman Mikulec a ministerka kultúry Natália Milanová (obaja OĽaNO).