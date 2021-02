Dobré ráno: Daniel Lipšic dostal funkciu. Udrží si odstup od priateľov v politike?

Daniel Lipšic strieda na poste Dušana Kováčika.

7. feb 2021 o 23:59 Nikola Bajánová, Roman Cuprik

Novým špeciálnym prokurátorom, teda človekom, ktorý dozerá aj na politicky najvýbušnejšie kauzy, sa stal Daniel Lipšic.

Bývalý politik, neskôr advokát a nikdy prokurátor.

On tvrdí, že dá ruky preč od všetkého, kde by mohol mať konflikt záujmov.

Hovorí tiež, že sa od politických kontaktov, ktorých má nemálo, odstrihne.

Bude to však stačiť na to, aby túto pozíciu využil na historickú zmenu, akú sľubuje a aby o tom presvedčil aj širokú verejnosť?

Nikola Bajánová sa pýta redaktora domácej redakcie denníka SME Romana Cuprika.

Zdroj zvukov: TASR, NR SR

​​Krátky prehľad správ

Od dnes platia nové pravidlá zákazu vychádzania s viacerými výnimkami. Opatrenia týkajúce sa cesty do práce sa líšia podľa toho, aká je epidemiologická situácia v okrese, v ktorom človek pracuje. V najhoršie zasiahnutých okresoch budú ľudia potrebovať na cestu do práce negatívny výsledok testu od stredy 10. Februára. Test nesmie byť starší ako sedem dní.

Negatívny test nie je potrebný po novom na návštevu prírody vo vlastnom okrese. Do prírody sa dá ísť aj do iného okresu, ktorý nie je čierny, avšak tu už negatívny výsledok testu treba. Test nesmie byť starší ako sedem dní. Prehľad pravidiel a výnimiek nájdete na webe sme.sk.

Dôveryhodnosť Igora Matoviča dosahuje úroveň Roberta Fica či Mariana Kotlebu. Víkendový prieskum agentúry Focus Matovičovi nameral 21%, čo je v jeho prípade najnižšia hodnota od roku 2014. V rebríčku opäť vedie prezidentka Zuzana Čaputová, nasledujú Peter Pellegrini a Richard Sulík.

Predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa stala právnička Zuzana Dlugošová. Do funkcie ju v piatok zvolili poslanci Národnej rady. Ide o nový úrad, ktorého úlohou je chrániť takzvaných whistleblowerov.

Rusko vyhostilo troch diplomatov z Nemecka, Švédska a Poľska, ktorí podporili opozičného aktivistu Alexeja Navaľného. Navaľného v utorok moskovský súd poslal do väzenia na dva roky a osem mesiacov.

