Výdavky na reforma súdnictva sa odhadujú 345 miliónov eur

Rozpočet reflektuje aj výdavky v oblasti informačných technológií.

8. feb 2021 o 9:20 SITA

BRATISLAVA. Ak by reforma súdnictva navrhovaná ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) prešla v súčasnej podobe, štátnu pokladnicu by to stálo stovky miliónov eur.

Vyplýva to z materiálu, ktorý v novembri minulého roku vypracoval rezort spravodlivosti.

Odhad - 345 miliónov eur

Celkové náklady na reformu sa podľa portálu odhadujú na 345 miliónov eur.

Celkovo približne 285 miliónov eur by podľa portálu malo ísť v rámci chystanej reformy na zabezpečenie priestorov súdov, rozšírenie a modernizáciu všeobecných prvostupňových súdov či na zabezpečenie priestorov nového Najvyššieho správneho súdu SR.

„Peniaze zhltne aj plánovaný vývoj centrálnych informačných systémov, Centrálne digitalizácie stredisko a dátový sklad justície, hardwerová a softwerová modernizácia justície,“ píšu Webnoviny.

Zdroje z fondu obnovy

Ďalšie finančné prostriedky si podľa portálu vyžiada vytvorenie analytických jednotiek súdnictva na Najvyššom správnom súde, Najvyššom súde a troch všeobecných odvolacích súdoch.

Financovať reformu súdnej mapy by podľa portálu mali pomôcť aj zdroje z fondu obnovy vo výške 35 miliónov eur.

„Z nich by sa mala uhradiť prestavba priestorov Špecializovaného trestného súdu a zabezpečiť priestory Najvyššieho súdu SR,“ uvádza portál.

Výdavky aj na informatizáciu

Právnik Ján Ivančík z Transparency Interantional Slovensko (TIS) v tejto súvislosti pre Webnoviny.sk skonštatoval, že vopred odpovedať na otázku, akú hodnotu dostane občan za vynaložené prostriedky do reformy justície, je mimoriadne náročné.

„Veľa bude závisieť od toho, aká bude finálna podoba zrealizovanej reformy a v akej miere sa v súčasnosti plánované očakávania podarí naplniť,“ povedal.

Samotný rozpočet navyše podľa Ivančíka reflektuje nielen výdavky v oblasti financovania systému súdnictva, ale aj v oblasti informačných technológií.

Potenciál na skrátenie súdnych konaní

Podľa Marianny Leontiev z Nadácie Zastavme korupciu majú investície do súdnej reformy potenciál výrazne skrátiť súdne konania, a to najmä cestou špecializácie sudcov a rovnomernejšieho prerozdeľovania spisov medzi sudcami.

„Bude to však závisieť od finálnej podoby realizácie súdnej reformy,“ uviedla pre portál.

Dodala, že za nevyhnutný v oblasti súdnictva považuje dôraz na investície do efektívneho elektronického systému súdov, ich komunikácie s verejnosťou a sprístupňovanie súdnych spisov v elektronickej podobe.