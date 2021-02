Súdna rada presunula termín výberu sudcov do Najvyššieho správneho súdu

Po verejnom vypočutí všetkých uchádzačov má Súdna rada hlasovať o každom samostatne.

8. feb 2021 o 11:27 TASR

BRATISLAVA. Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde SR sa má uskutočniť od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla.

Súdna rada SR o tom informovala na svojom webe s tým, že pôvodne mala vyberať sudcov nového Najvyššieho správneho súdu v polovici marca.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými písomnosťami je po zmene potrebné doručiť najneskôr do 26. februára do 16.00 h," spresnila Súdna rada.

Uchádzať sa môžu aj nesudcovia

Súvisiaci článok Kolíkovej reforma súdnictva by stála stovky miliónov eur Čítajte

Na výberovom konaní sa môže v sídle Súdnej rady zúčastniť sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po dobu desiatich rokov a dosiahol vek 30 rokov ku dňu výberového konania.

V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou aj zloženie odbornej justičnej skúšky.

"Za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika," doplnila Súdna rada.

Samostatné hlasovanie

Výberové konanie na sudcov Najvyššieho správneho súdu pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti.

Po verejnom vypočutí všetkých uchádzačov má Súdna rada hlasovať o každom samostatne a na základe počtu hlasov zostaví poradie uchádzačov.

"Úspešným uchádzačom vo verejnom vypočutí je uchádzač, za ktorého hlasovalo najmenej desať členov Súdnej rady a umiestnil sa v poradí uchádzačov najviac do poradového miesta zodpovedajúceho maximálnemu počtu voľných miest," doplnila Súdna rada s tým, že úspešným uchádzačom vo výberovom konaní je ten, o ktorom prijala stanovisko, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ako aj odbornú pripravenosť na výkon funkcie sudcu Najvyššieho správneho súdu.