Smer vidí vo voľbe Lipšica likvidáciu právneho štátu

Lipšic nahradil Dušana Kováčika.

8. feb 2021 o 15:33 TASR

BRATISLAVA. Opozičný Smer-SD vidí vo voľbe Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora likvidáciu demokracie a právneho štátu. Na tlačovej konferencii to naznačil predseda Smeru-SD Robert Fico. Poukázal tiež na to, že Slovensko sa v svetovom indexe demokracie, ktorý vydáva časopis The Economist, posunulo o päť priečok nižšie.

Fico hovorí, že kým za jeho vlády bolo Slovensko v indexe na 42. mieste, za vlády Igora Matoviča (OĽANO) sa prepadlo na historické minimum. Tvrdí, že práve vláda súčasného premiéra ohrozuje slobodu.

Fico má strach, či úrad špeciálneho prokurátora bude fungovať, Lipšica sa podľa svojich tvrdení "nebojí". Tvrdí o ňom, že je nominantom OĽANO. "Celý jeho politický život je založený na nenávisti k súčasnej opozícii," povedal Fico s tým, že do funkcie bol volený len koalíciou a je nominantom OĽANO.

Poukázal tiež na to, že Lipšic je vo výkone trestu. Tvrdí, že intímne komunikoval s obžalovanou v kauze Kuciak Alenou Zs. či ďalej to, že je právny zástupca Penty. Previerku "prísne tajné" získal cez ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý je podľa Fica podozrivý v kauze Gorila.

O Lipšicovi sa tiež vyjadril ako o advokátovi Igora Matoviča, exprezidenta Andreja Kisku či ako o advokátovi vraha Ernesta Valka. Úlohou Lipšica bude podľa opozičného poslanca a šéfa Smeru-SD chrániť premiéra a pokračovať v represáliách proti opozícii.

Fico vidí zmysel v referende o predčasných voľbách.