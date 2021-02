Väčšina učiteľov nesúhlasí s možným zvyšovaním počtu detí na základných školách

Slovenská komora učiteľov obdržala 95 pripomienok z učiteľskej verejnosti.

8. feb 2021 o 17:21 SITA

BRATISLAVA. Väčšina učiteľov nesúhlasí s možným zvyšovaním počtu detí na základných školách, a to najmä pre prvý ročník. Vyplýva to z participatívneho systému pripomienkovania legislatívy, ktorý zorganizovala Slovenská komora učiteľov (SKU).

Komora koncom januára 2021 zverejnila krátky sumár novely školského zákona, ktorý dnes končí v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Následne od učiteľskej verejnosti obdržala 95 pripomienok, z ktorých väčšina sa týkala tejto problematiky. Komora vo svojom sprievodnom texte k pripomienkam kritizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), že účasť verejnosti na tvorbe zákonov bola „opakovane hrubo porušovaná“ a že návrh novely zákona nevychádza z analýzy potrieb účastníkov výchovy a vzdelávania a neprešiel diskusiou s odborníkmi.

Komora v pripomienke k počtu žiakov uviedla, že ak je nevyhnutné zjednocovať počty žiakov, tak rozhodne nie ich navyšovať. Podľa zástupcov komory opatrenie výrazne zníži kvalitu vzdelávania. „SKU neručí za to, že po navyšovaní príde aj k protestným akciám. Je absolútne nemysliteľné, aby sme v tejto dobe inklúzie a pandémie navyšovali počty žiakov v triedach,“ napísali. Navrhujú buď upraviť maximálny počet na prvom stupni na 22 a na druhom zachovať 29, alebo zachovať doterajší stav.

V súčasnosti je síce v prvom ročníku na prvom stupni 22 žiakov, avšak v triede druhého až štvrtého ročníka sa ich počet zvyšuje na 25. Následne od piateho do deviateho ročníka by malo byť v triede 29 žiakov. Novela školského zákona navrhuje, aby v triede prvého až štvrtého ročníka prvého stupňa bolo 25 žiakov a od piateho do deviateho ročníka na druhom stupni 30 žiakov. Ministerstvo školstva v osobitnej správe vysvetlilo, že zámerom zjednotenia maximálneho počtu žiakov v triedach prvého stupňa je zachovať nemennosť triednych kolektívov a doplnenie možnosti spájať žiakov do skupín s cieľom zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.



SKU priblížila, že ako člen Koalície za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) sa pracovne stretla so širokým spektrom organizácií a pripravila viaceré pripomienky k zákonu, ktoré plánuje spoločne presadzovať. Ako ďalej objasnila, jej správna rada stihla spracovať všetky pripomienky do legislatívnej podoby. Všetky podané pripomienky komora zverejnila na svojej stránke.

„Ak by v budúcnosti ministerstvo vytvorilo väčší priestor pre prípravu a tvorbu legislatívy, komora by chcela ešte stihnúť dať členom aj možnosť za jednotlivé pripomienky hlasovať, žiaľ, čo sa tento raz nedalo stihnúť z dôvodu, že ministerstvo proces spustilo rýchlo, bez predbežných úkonov a súčasne naraz až dva veľké zákony,“ podotkla komora. Medzirezortné pripomienkové konanie pre novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorý je známy ako školský zákon, začalo v utorok 19. januára. Komora svoj sumár zverejnila v pondelok 25. januára.