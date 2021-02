Doteraz bol na Pankráci, o mieste výkonu Majského trestu sa ešte rozhodne

Podnikateľ si zvyšok trestu odpyká v Česku.

10. feb 2021 o 13:22 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

PRAHA. Podnikateľ Jozef Majský, ktorý si zvyšok deväťročného právoplatného trestu odpyká v ČR, bol doteraz vo väzbe na Pankráci.

"V období prevedenia do výkonu trestu bol Jozef Majský vo väzbe na Pankráci, potom rozhodne Väzenská služba ČR, kam ho umiestni," povedala pre TASR hovorkyňa Mestského súdu v Prahe Markéta Puci.

Súvisiaci článok Majský si zvyšok trestu odpyká v Česku Čítajte

V ČR je aktuálne desať ústavov na výkon väzby a 25 väzníc, teda ústavov na výkon trestu odňatia slobody, a dva detenčné ústavy.

V prípade, že by Majský požiadal o podmienečné prepustenie, o ktoré by teoreticky mohol požiadať v tomto alebo budúcom roku, rozhodoval by o tom súd, podobne ako na Slovensku, v obvode ústavu, kde si trest bude odpykávať.

Najvyšší súd koncom júla 2020 zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platilo teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.

Po Majskom bolo vyhlásené národné i medzinárodné pátranie. Slovenská polícia na začiatku augusta potvrdila, že ho zadržali v pražskej nemocnici. České súdy rozhodli, že Majský si ako občan ČR odpyká trest v ČR.