Žilinka a Karas sa zhodli na potrebe širokej diskusie k návrhu súdnej mapy

Odborná a vecná diskusia by mala prispieť k úspešnosti reformy.

10. feb 2021 o 14:11 TASR

BRATISLAVA. Návrh novej súdnej mapy by mal prejsť širokospektrálnou diskusiou, aby mohli byť zmeny v justícii prijaté s určitou mierou konsenzu.

Mali sa na tom zhodnúť generálny prokurátor Maroš Žilinka a predseda Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas na spoločnom stretnutí.

TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej advokátskej komory Alexandra Donevová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Odborná a vecná diskusia

"Advokáti v súlade s právom každého na súdnu ochranu zastupujú záujmy svojich klientov - bežných ľudí a ich prístup k spravodlivosti. Preto sa nás bytostne dotýka aj navrhovaná optimalizácia siete súdov, takzvaná nová súdna mapa, ktorá síce sleduje dobrý úmysel, ale na jeho dosiahnutie bude potrebné omnoho viac otvorenej, odbornej a vecnej diskusie naprieč právnymi profesiami," uviedol Karas.

Bez širšej akceptácie podľa Slovenskej advokátskej komory reforma nemá šancu na to, aby bola v praxi úspešná, ale sa, naopak, premárni súčasný potenciál.

Generálny prokurátor o téme nedávno diskutoval aj s predsedom Najvyššieho súdu SR Jánom Šikutom. Obaja ocenili zámery Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré sleduje zmena súdnej mapy, sú však za otvorenú diskusiu. Vyslovili myšlienku potreby zrealizovania série odborných okrúhlych stolov, čo uvítala i Rada prokurátorov SR.

Reforma súdnej mapy

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa.

Súvisiaci článok Počty sudcov a justičného personálu budú zachované aj po zavedení súdnej mapy Čítajte

Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.

Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov.