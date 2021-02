Europoslankyňa Ďuriš Nicholsonová zvažuje odchod z SaS

K situácii došlo po spore medzi Ďuriš Nicholsonovou a vicepremiérkou.

10. feb 2021 o 21:37 TASR

BRATISLAVA. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová zvažuje odchod z SaS.

Podľa informácií TASR mala v utorok povedať členom vedenia SaS, že zo strany odchádza.

Bez komentára

TASR oslovila Ďuriš Nicholsonovú, tá však nateraz informáciu komentovať nechcela. Rovnako informáciu nechcela komentovať strana.

Predsedníčku poslaneckého klubu SaS Annu Zemanovú by odchod Ďuriš Nicholsonovej mrzel.

"Keď by takáto situácia nastala, určite by ma to veľmi mrzelo, ale nikoho nemôžete nútiť aby bol členom nejakej politickej strany," povedala pre TASR s tým, že Ďuriš Nicholsonová je skúsená politička, uvedomuje si politickú zodpovednosť a aj vzhľadom na aktuálnu situáciu sa preto nedá vylúčiť, že nad niečím takým uvažuje.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) podľa vlastných slov verí, že k tomu nedôjde.

"Urobím všetko čo je v mojich silách, aby sa to nestalo," povedal s tým, že odchod Ďuriš Nicholsonovej by bola škoda.

Spor o miliardu

K situácii došlo po spore medzi Ďuriš Nicholsonovou a vicepremiérkou pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronikou Remišovou (Za ľudí) v súvislosti s eurofondami.

Europoslankyňa v pondelok informovala na tlačovej konferencii, že Slovensko prišlo nenávratne o miliardu eur z eurofondov, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu. To odmietla Remišová s tým, že na tlačovej konferencii Ďuriš Nicholsonovej odznelo mnoho zavádzajúcich informácií a že nie je pravda, že by Slovensko miliardu eur z eurofondov nerealokovalo na boj s ochorením COVID-19.

Tému následne riešili lídri koaličných strán aj na koaličnej rade, kde sa mal predseda SaS Richard Sulík za situáciu ospravedlniť.

Téme sa mali ďalej venovať na najbližšom stretnutí, kde si mali informácie vyjasniť aj s Ďuriš Nicholsonovou.