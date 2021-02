Cigániková: Nicholsonová nás na eurofondy vopred neupozornila

Lucia Nicholsonová mala zavolať najskôr Veronike Remišovej, tvrdí Jana Bittó Cigániková z SaS.

11. feb 2021 o 20:37 Ján Krempaský

Tvrdenie, že Slovensko prišlo o miliardu eur z eurofondov, nekonzultovala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová s nikým zo svojej domovskej SaS. V rozhovore pre SME to opisuje poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková.

Nicholsonová z chyby obvinila vicepremiérku Veroniku Remišovú (Za ľudí). Jej tvrdenie sa ukázalo ako nepresné, Nicholsonová sa napriek tomu odmietla ospravedlniť a zvažuje odchod z SaS.

Nicholsonová denníku SME nezdvíhala mobil ani neodpovedala na esemesku. Cigániková sa k jej prípadnému odchodu zo strany nechce vyjadrovať.

V pondelok ste boli na tlačovke Lucie Nicholsonovej (SaS), na ktorej informovala, že Slovensko prišlo nenávratne o miliardu eur z eurofondov. Prečo ste išli na ňu, keď to bola téma Nicholsonovej?

Tlačovka bola pôvodne zamýšľaná len ako zdravotnícka. Mala byť o tom, že napriek tomu, že sme navrhovali čerpať pomoc zo zahraničia v podobe zahraničných lekárov a využívania rôznych fondov ako nástroja pomoci, sa nečerpala. Žiadna iná téma nebola plánovaná.

Bohužiaľ, Lucia na tlačovku pridala tému, ktorá nebola vopred odkomunikovaná. Neupozornila nás na ňu ani neposlala vopred podklady. Dozvedela som sa to trištvrte hodinu pred tlačovkou.

Lucia prišla na poslednú chvíľu. Oznámila nám to ako hotovú vec, ale vôbec nehovorila o Veronike Remišovej, skôr o tom, aby boli eurofondy viac využívané.

Asi päť minút pred tlačovkou mi napadlo sa spýtať, kto je za nevyčerpané eurofondy zodpovedný. Povedala, že je to ministerstvo pani Veroniky Remišovej. Povedala som jej, aby aspoň nemenovala Veroniku, lebo nevieme, ako to je a že je za to zodpovedná celá vláda. Lucia súhlasila, že ju nebudeme menovať.

Keď si pozriete tlačovku, Lucia dvakrát menovala vládu. Len potom došlo k situácii, keď sa jej jeden redaktor opýtal na zodpovedné ministerstvo a dal jej na výber konkrétne mená. Tam už nemohla odpovedať inak, ako že zodpovedné je Remišovej ministerstvo. A bol problém na svete. Som presvedčená, že to Lucia nemyslela ako útok na Veroniku Remišovú.

Zistenia témy, s ktorou prišla Nicholsonová na tlačovku, ste si dopredu neoverovali?