Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

12. feb 2021 o 14:08 The Slovak Spectator

1. V slovenských štatistikách je chaos. Počet aktívnych prípadov koronavírusu sa na grafoch môže dostať do mínusu: Statistics on active Covid-19 cases in Slovakia might be distorted

2. Seniori musia na ceste k vakcíne prekonávať priveľa prekážok: More people willing to get vaccinated. Some eligible elderly do not know how

3. Referendum o predčasných voľbách môže stopnúť Ústavný súd: History repeats. Opposition attempts for early election via referendum

4. Centrá zdieľaných služieb ukázali, že sú odolné voči negatívnym vplyvom, píše Peter Rusiňák: Favourable business environment creates competitive business centres

5. V detských domovoch prevažujú rómske deti, adopcia je pre väčšinu nedosiahnuteľná: Left behind. The plight of Roma children under state care in Slovakia

6. Ako vyzerá zimná sezóna v prázdnych Tatrách: Cross country skiers forge new trails in the empty Tatras

7. Chýba vám kultúra? Pozrite si virtuálnu výstavu v galérii v Liptovskom Mikuláši a ďalšie tipy z nášho kultúrneho prehľadu: A virtual exhibition, inspired by Alfonz Mucha, ironises Slovak history

8. Na spokojnosti zvierat záleží. Nová riaditeľka má s bratislavskou zoo veľké plány: ‘Unprecedented’ Bratislava zoo set for overhaul as new boss takes the reins

9. Sestričke som priniesol stoličku z Ikey. Američan spomína na vyšetrenie v slovenskej nemocnici // Prečo Američan priniesol pred vyšetrením sestričke stoličku z Ikey: An American with a stool sample walks into a Slovak hospital

10. Kanadský spisovateľ napísal ľúbostný list Bratislave: Remembering Stará tržnica

