Mimóza: Osloboďte Britney a veľký nemecký coming out

Jana Kovalčiková a Lenka Libjaková spievajú viac ako zvyčajne.

13. feb 2021 o 9:57 Nikola Bajánová, Jana Kovalčiková, Lena Libjaková

Vypočujte si podcast

Sú dve. Herečky, jedna z národného divadla a druhá z undergroundovej nezávislej scény. Jana Kovalčiková a Lenka Libjaková. A komentujú: správy z domova aj zo sveta, ale tak trochu inak. Víkendový podcast Mimóza prináša pozitívny a niekedy aj trošku dekadentný pohľad na život.

Témy tohtotýždňovej Mimózy:

Prešovský cintorín je klenotom v architektúre, oceňujú ho aj v zahraničí. V prebiehajúcom ročníku Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru - Mies Van Der Rohe, ktorá je všeobecne považovaná za najprestížnejšie ocenenie za architektonickú tvorbu na starom kontinente, bolo nominovaných šesť diel zo Slovenska, medzi nimi aj mestský cintorín v Prešove na sídlisku Šváby. Projekt z dielne Prešovčanov, rodiny Macejkovcov, už jedno nadnárodné ocenenie získal.

Takmer dvesto nemeckých hercov z LGBTQ komunity sa rozhodlo pre hromadný coming out. Ich fotografie vyšli na titulke nemeckého magazínu Süddeutsche Zeitung. Pri tejto príležitosti spoločne žiadajú menej homofóbie pri výbere hercov do filmových a seriálových úloh. Mnohí z nich v rozhovore pre Süddeutsche Zeitung opisujú ako ich agenti, režiséri či producenti varovali verejným coming outom. Pretože by im to vraj mohlo pokaziť kariéru, či zabránilo v tom, aby mohli hrať heterosexuálne postavy.

Na jednej strane popová princezná, ikona z hitparád a idol miliónov ľudí na celom svete, na strane druhej tragická postava. Britney Spears je od roku 2008 zbavená svojprávnosti, nemôže napríklad spravovať majetok, na ktorý svojou prácou zarobila a pre mnohé zrútenia sa stala vďačným terčom posmeškov a škodoradosti. Do súvislostí teraz jej neľahký osud dáva dokument denníka The New York Times s názvom Framing Britney Spears.

