Do parlamentu by sa nedostala ĽSNS. Vyklikajte si možné koalície

Ak by sa voľby do Národnej rady konali najbližší víkend, vyhrala by ich strana Hlas so ziskom 25 percent hlasov. V parlamente by bolo sedem strán, už bez ĽSNS.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý organizovala od 8. do 11. februára 2021, oslovila v ňom 1000 respondentov.

Na druhom mieste by skončila SaS, ktorú by volilo 15,1 percenta respondentov, OĽANO by skončilo tretie so ziskom 13,8 percenta. Nasleduje Smer so ziskom 8,5 percenta a Progresívne Slovensko (PS), ktorému by dalo hlas 7,2 percenta oslovených v prieskume. Do národnej rady by sa dostala aj strana Za ľudí so ziskom 5,4 percenta a Sme rodina, ktorú by volilo 5,1 percenta hlasujúcich.

Tesne pred bránou parlamentu by skončilo KDH so ziskom 4,9 percenta hlasov. Zo súčasných strán v parlamente by sa doň nedostala ĽSNS, ktorú by volilo 3,8 percenta voličov.

