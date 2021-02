Kollár by rekonštrukciu vlády nepripustil

Ak bude vláda podľa Kollára pokračovať v takomto štýle komunikácie a v sporoch, tak skončí.

13. feb 2021 o 13:02 SITA

BRATISLAVA. Žiadna rekonštrukcia vlády nehrozí. V dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to povedal predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina).

Zároveň však doplnil, že ak vláda bude pokračovať v takomto štýle komunikácie a v koaličných sporoch, tak skončí.



„Mňa by to veľmi mrzelo, lebo by som nedokázal naplniť program, ktorý som ľuďom sľúbil," dodal Kollár.