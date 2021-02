Na juhu stredného Slovenska bude v noci poriadne chladno

SHMÚ vydal aj hydrologickú výstrahu druhého stupňa pred povodňami na východe.

13. feb 2021 o 17:29 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred nízkymi teplotami na juhu stredného Slovenska.

Ako informuje na svojej oficiálnej webovej stránke, meteorologická výstraha druhého stupňa platí oddnes od 21:00 do nedele 14. februára do 9:00. Týka sa okresov Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca a Lučenec. Teplota vzduchu tam môže klesnúť na -20 až -22 °C.



SHMÚ vydal aj hydrologickú výstrahu druhého stupňa pred povodňami v okresoch Michalovce a Trebišov bez Roňavy. Výstraha platí do odvolania.