Kollár vidí za prepadom preferencií aj jeho zdravotný stav

Politická minulosť nového špeciálneho prokurátora Kollárovi neprekáža.

14. feb 2021 o 12:20 TASR

BRATISLAVA. Pád preferencií hnutia Sme rodina v posledných prieskumoch vysvetľuje predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) najmä pandémiou a jeho zdravotným stavom, keď sa dlhšie neukazoval na verejnosti, povedal to v diskusnej relácii TA3 V politike.

"Nešiel som však do parlamentu, aby som držal stabilne percentá. Dal som voličom sľuby, ktoré postupne plníme, ako je zrušenie doplatkov za lieky. Už teraz pracujeme na exekučnej amnestii," uviedol Kollár.

Dodal, že rovnako v posledných desiatich mesiacoch pripravujú výstavbu nájomných bytov, ktorú by chcel spustiť od leta. "Štát nebude byty stavať, on to bude dohliadať," dodal Kollár.

Kollár sa vyjadril aj k zvoleniu advokáta Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora spokojný.

Hnutie podľa neho svojho kandidáta na špeciálneho prokurátora nemalo. Všetkých štyroch kandidátov navrhnutých však považovalo za kvalitných.

"Zo všetkých kandidátov na špeciálneho prokurátora by mi bolo jedno, kto by sa ním stal, všetci boli kvalitní," uviedol Kollár.

Politická minulosť Lipšica mu neprekáža. "Tykáme si, lebo sme boli kolegovia v parlamente, ale nie sme priatelia. Nie je to človek, ktorému by som volal, keby som chcel nejakú nadštandardnú službu, v tomto je veľmi striktný," zdôraznil Kollár.