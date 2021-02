Jarné prázdniny ako prví absolvujú žiaci na strednom Slovensku

Voľno od pondelka do piatka majú žiaci z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja.

15. feb 2021 o 7:21 TASR

BRATISLAVA. Týždenné jarné prázdniny si ako prví v školskom roku 2020/2021 užijú žiaci základných a stredných škôl na strednom Slovensku.

Voľno od pondelka do piatka 19. februára absolvujú žiaci z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Týždeň voľna je už tradične rozdelený podľa krajov na tri termíny. Žiaci zo stredného Slovenska sa k vyučovaniu opäť vrátia v pondelok 22. februára.

Žiaci budú môcť počas jarných prázdnin navštevovať dobrovoľné jarné školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára túto možnosť pre základné a stredné školy s cieľom prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi a podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.

Súvisiaci článok Komora učiteľov považuje jarné školy za prínos, prvé začnú budúci týždeň Čítajte

Nasledovať bude voľno pre deti z Košického a Prešovského kraja od 22. do 26. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, a to v termíne od 1. do 5. marca.

Predposledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú od školy oddychovať od 1. do 6. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 7. apríla.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Školský rok 2021/2022 sa začne vo štvrtok 2. septembra. Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.