Dnes bude prevažne jasno, s teplotami do 3 stupňov

Na východe sa ojedinele vyskytnú aj snehové prehánky.

15. feb 2021 o 8:37 SITA

BRATISLAVA. Dnes bude na Slovensku prevažne jasno. Na východe miestami zväčšená oblačnosť, najmä na Zemplíne, kde sa ojedinele vyskytnú aj snehové prehánky. Večer začne na západe oblačnosť pribúdať.

Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Vaša lokalita: Bratislava Predpoveď počasia na dnes 13:00 -1 ℃ Riziko zrážok: 5% 16:00 -2 ℃ Riziko zrážok: 5%



Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od -2 do 3 stupňov Celzia, na severe ojedinele okolo -4 stupňov. Na horách vo výške 1 500 metrov nad morom bude teplota okolo -10 stupňov.



Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severozápadný až severný vietor rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 km/h).



Meteorológovia predpokladajú zrážky do 1 milimetra alebo do 1 centimetra snehu.