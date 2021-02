Čaputová sa v pondelok zapojila do sčítania obyvateľstva

Prezidentka zdôrazňovala, že sčítanie má dosah na životy ľudí.

15. feb 2021 o 11:10 TASR

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok zapojila do sčítania obyvateľstva.

Urobila tak po prijatí predsedu Štatistického úradu (ŠÚ) SR Alexandra Balleka a generálnej riaditeľky sekcie sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR Ľudmily Ivančíkovej. Sčítanie je podľa hlavy štátu dôležité pre praktické využitie.

Vplyv na život

Vyplnenie sčítacieho dotazníka bolo podľa Čaputovej rýchle a pomerne jednoduché. Prezidentka do sčítania povzbudila aj ďalších ľudí a poprosila tiež, aby so zadaním dát pomohli technicky menej zdatným ľuďom.

"Je to príležitosť raz za desať rokov odovzdať údaje štátu práve pre to, aby z toho mohli vyplývať naše práva a možnosti," povedala Čaputová. Dodala, že to nie je iba o zbere dát bez ďalšieho využitia a sčítanie má konkrétny vplyv na život ľudí.

"Od toho sa odvíjajú informácie alebo suma peňazí, ktoré vaše obce a mestá môžu cez podielové dane dostať," poznamenala hlava štátu s tým, že z toho vyplývajú aj isté oprávnenia pre národnostné menšiny.

Dve národnosti

Na margo toho, že v sčítavacom dotazníku ostali zachované dve otázky o národnosti, Čaputová uviedla, že by nebolo správne, ak by sa hárok menil na poslednú chvíľu. Nebolo by to podľa nej ani v súlade s pravidlami.

"Som rada, že zostala možnosť uviesť dve národnosti. Som za to, aby sa to interpretovalo ako dve rovnocenné možnosti," podotkla hlava štátu.

Na Slovensku sa od pondelka začína sčítanie obyvateľov. Prvýkrát vo svojej histórii je založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je plne elektronické. Obyvateľ sa sčíta sám. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra.