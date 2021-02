Lipšic zložil sľub, deklaruje prinavrátenie dôvery ľudí v spravodlivosť

Poslanci zvolili Lipšica do funkcie šéfa 79 hlasmi.

15. feb 2021 o 11:16 (aktualizované 15. feb 2021 o 12:24) TASR

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/oAGicYec.html

BRATISLAVA. Novozvolený špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zložil v pondelok svoj sľub do rúk predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Začalo mu plynúť sedemročné funkčné volebné obdobie na poste šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry.

Navrátenie dôvery

Nový špeciálny prokurátor sa chce pokúsiť o prinavrátenie dôvery ľudí v to, že zákon platí pre každého. Vyhlásil to po zložení svojho sľubu do rúk predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina).

Súvisiaci článok Z ambiciózneho študenta Kočnerov nepriateľ. Lipšic bude špeciálnym prokurátorom Čítajte

Lipšic je presvedčený, že sa spravodlivosť na Slovensku nachádza na križovatke a „je nádej, že sa možno po prvýkrát za 30 rokov pohne trestná spravodlivosť výrazne dopredu“.



„Chcem sa o to spolu s mojimi kolegami pokúsiť, aby aj ľudia získali vieru, že zákon platí pre každého,“ doplnil Lipšic. Nový špeciálny prokurátor sa ďalej vyjadril, že sa bude snažiť podporovať prokurátorov ÚŠP, ktorí si vykonávajú svoju prácu zodpovedne. Mnohí z nich sú totiž podľa neho predmetom nevyberaných útokov.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka deklaroval, že ho v tomto smere bude podporovať, ale aj kontrolovať. Priblíženie sa k ideálu spravodlivosti označil Žilinka za ich spoločný cieľ.

Najdôležitejšou úlohou Daniela Lipšica bude prinavrátenie dôvery laickej i odbornej verejnosti v justíciu a spravodlivosť.

Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) po tom, ako Lipšic zložil sľub a začalo mu plynúť sedemročné funkčné obdobie. Kollár verí, že Lipšic má na to všetky predpoklady.

Podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS) doplnil, že Lipšic to vo funkcii špeciálneho prokurátora nebude mať ľahké. Pre boj za spravodlivosť je však podľa neho tým správnym človekom.

Voľba prokurátora

Poslanci parlamentu zvolili Lipšica do funkcie 5. februára 79 hlasmi zo 117 prítomných. Národná rada SR volila špeciálneho prokurátora po tom, ako sa obvinený Dušan Kováčik vzdal tejto funkcie.

Stať sa šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry umožnila Lipšicovi zmena zákona, vďaka ktorej mohol na túto funkciu kandidovať aj neprokurátor.