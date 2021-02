Na sudcu Najvyššieho správneho súdu sa zatiaľ nikto neprihlásil

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 26. februára.

15. feb 2021 o 17:51 TASR

BRATISLAVA. Súdna rada SR zatiaľ neeviduje žiadnu prihlášku do výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu SR. TASR to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady Veronika Müller. Uchádzači môžu žiadať o zaradenie do výberového konania do 26. februára.

Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov sa má uskutočniť od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla.

O funkciu sa môže uchádzať sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po dobu desiatich rokov a dosiahol vek 30 rokov ku dňu výberového konania.

V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou aj zloženie odbornej justičnej skúšky. "Za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika," doplnila Súdna rada.

Výberové konanie pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti.

Súdna rada realizuje aj voľbu kandidáta na predsedu súdu. Uskutočniť sa má 2. marca. Jediným kandidátom je Jaroslav Macek.