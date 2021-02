Agrorezort sa bude zaoberať petíciou za zastavenie pokusov na zvieratách

Petíciu odovzdali organizácie Zvierací ombudsman a SOS linka pre zvieratá v núdzi.

16. feb 2021 o 12:02 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa bude zaoberať petíciou za zastavenie pokusov na zvieratách.

Pre agentúru SITA to uviedol Andrej Wallner z odboru komunikácie ministerstva.

Petíciu s takmer 19-tisíc podpismi odovzdali agrorezortu v piatok 12. februára organizácie Zvierací ombudsman a SOS linka pre zvieratá v núdzi. Tie žiadajú zastavenie laboratórnych pokusov na primátoch a spoločenských zvieratách.



Ministerstvo chce, aby boli pokusy na zvieratách zúžené na nevyhnutné minimum. Preto aktuálne analyzuje, do akej miery problematika zasahuje agrorezort a do akej miery spadá pod ministerstvo životného prostredia. Tomu je ministerstvo pôdohospodárstva pripravené odstúpiť časť petície. „Hoci je žiadúce nahradiť používanie živých zvierat v postupoch inými metódami, používanie živých zvierat je naďalej potrebné na ochranu zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia,“ povedal Wallner.



Ministerstvo pôdohospodárstva zatiaľ petíciu pre formálne nedostatky vrátilo organizáciám na doplnenie.

Wallner však dodal, že agrorezort má záujem otvoriť diskusiu o pokusoch na zvieratách a vypočuť si argumenty oboch organizácií, ktoré za petíciou stoja. Tým sa nepáči, že zvieratá sú za účelom pokusov často nakazené chorobou, vírusom či parazitmi, pre ktorých slúžia ako hostitelia. Postupujú aj účelové rozmnožovanie a mláďatá sú dospelým jedincom často necitlivo odoberané.



Ak zvieratá neumrú už počas pokusu, alebo nie sú pre zlý zdravotný stav utratené, sú vrátené do výbehu alebo do klietok, aby mohli byť využívané na ďalšie bolestivé pokusy. Podľa organizácií by pritom namiesto živých zvierat mohli vedci na mnohé účely využiť počítačové simulácie, laboratórne vytvorené tkanivá a umelú kožu či placentu.