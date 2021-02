Lipšic: Matovičovi telefón zdvihnem, ale stretávať sa s ním budem len oficiálne

Bez politikov by sa mnohé dobré veci nestali.

16. feb 2021 o 20:24 Zuzana Kovačič Hanzelová

Nového špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica sprevádzajú pochybnosti pre jeho politickú minulosť a spätosť s vládnou koalíciou.

Ako vníma svoje zvolenie a budúcnosť na čele úradu, ktorý rieši najťažšie zločiny, odpovedal v Rozhovoroch Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Mal niektorý z vašich protikandidátov na šéfa špeciálnej prokuratúry toľko rizík ako vy?

Nebudem ich hodnotiť, sú to elitní prokurátori a moji kolegovia.

Všetko má výhody aj nevýhody. Aj to, keď príde niekto zvonka, kto pôsobil v exekutíve v rezortoch spätých s trestnou politikou štátu.

Používa sa tu nesprávny naratív, že ktokoľvek bol v politike, nemôže sa uchádzať o vysokú verejnú funkciu. Ten naratív je nesprávny z dvoch dôvodov.

Prvým je ten, že bez politikov by sa mnohé dobré veci neudiali. Kto založil Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry? Bolo to na tlak a volanie prokurátorov a sudcov? Práve naopak. Urobili to politici napriek želaniam mnohých prokurátorov a sudcov, ktorí potom spochybnili tieto inštitúcie a domáhali sa antidiskriminačnými žalobami doplatkov k platom.

Druhá vec je, že ak by mal platiť naratív, že je len jednosmerka do politiky a naspäť už nie, bude politika motivovať ľudí, ktorí v nej majú väčšinou iný záujem, ako je verejné dobro.

Niektorí používajú paralelu, že čo keby takto kandidoval Robert Kaliňák zo Smeru?

V minulých rokoch som bol sledovaný skupinou bödörovcov, kočnerovcov, pripravovala sa moja vražda, bol som trestne stíhaný na základe vymyslených trestných oznámení Mariana Kočnera, skupiny Penta. Nie som Robert Kaliňák.

Nejde ani tak o Kaliňáka ako skôr o princíp.