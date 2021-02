Dobré ráno: Nezvládli pandémiu a ešte aj kradli?

Čo sa dialo v Štátnych hmotných rezervách.

16. feb 2021 o 23:45 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Bolo absurdné to vtedy sledovať. Minulý rok už bolo jasné, že svet smeruje ku globálnej pandémii, že budú problémy... a my sme na Slovensku prakticky nič nemali.

Štátne hmotné rezervy sa tvárili, že ich situácia zaskočila a iba musia všetko zháňať: počnúc ochrannými pomôckami.

Teraz sa ukazuje, že to bolo celé ešte horšie, ich šéf Kajetán Kičura zasahoval do obstarávaní a zákazky vyhrávali vopred vybrané firmy.

Kto je to teda Kajetán Kičura a prečo mu hrozí väzenie?

Tomáš Prokopčák sa pýta Romana Cuprika.

Zdroj zvukov: TASR, MediaPortál NR SR, SME

Krátky prehľad správ

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar zostáva vo väzbe. Špecializovaný trestný súd včera nevyhovel jeho žiadosti o prepustenie, rozhodnutie ale ešte nie je právoplatné. Gašpara zadržali počas akcie Očistec, aktérov polícia obvinili zo založenia a podporovania zločineckej skupiny, korupčných trestných činov a zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Špecializovaný súd včera naopak prepustil na slobodu bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. Jankovská by mala nosiť monitorovací náramok a byť pod dohľadom úradov. Prokurátorka sa však odvolala, väzbu preto ešte posúdi Najvyšší súd. Jankovská zatiaľ zostáva v nemocnici v Trenčíne.

Minulý rok na Slovensku pribudli prípady týrania, výrazne stúplo aj šírenie detského porna. Vyplýva to z nových policajných štatistík, minulý rok zároveň ubudlo násilných trestných činov a vrážd.

Britskí vedci objavili ďalší nový variant koronavírusu. Kmeň s novou mutáciou znepokojuje odborníkov, keďže variant B1525 obsahuje mutáciu na takzvanom spike proteíne, na ktorý cielia viaceré vakcíny. Mutácia totiž pomáha vírusu vyhýbať sa protilátkam tela.

Európska komisia posúdi sťažnosť na sociálnu sieť TikTok, zaoberať sa bude jej vplyvom na mládež. Sťažnosť podala Európska spotrebiteľská organizácia, ktorá si myslí, že TikTok porušuje právne predpisy Európskej únie na ochranu detí a mládeže.

Odporúčanie

Teraz je také obdobie, že sa vyberajú najlepšie hudobné albumy minulého roka. Končieva to tak, že zrazu počúvate dvadsať slovenských albumov za sebou a... no, každopádne je to zážitok. Ale viete čo, nepoviem vám, ktoré slovenské hudobné albumy by som vám odporúčal ja. Napíšte nám vy, aký slovenský album by ste našim poslucháčom odporúčali: napíšte do Podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo do komentárov pod dnešnú epizódu podcastu.

