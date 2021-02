Miroslav Kollár končí v koalícii a vystupuje z poslaneckého klubu Za ľudí

Oddnes nie som poslancom vládnej koalície, informoval.

17. feb 2021 o 8:11 Veronika Orviská

Správu priebežne aktualizujeme

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady SR a primátor Hlohovca Miroslav Kollár vystupuje z poslaneckého klubu koaličnej strany Za ľudí.

"Oddnes už preto nie som poslancom vládnej koalície vedenej Igorom Matovičom," napísal vo vyhlásení.

Chyby v boji proti pandémii

Miroslav Kollár ďalej vo vyhlásení uviedol, že v parlamente podporí legislatívne návrhy opreté o programové vyhlásenie vlády, za ktoré sám hlasoval.

"Starý ani nový Smer nie sú alternatívou ani riešením dnešnej ťažkej situácie. Nie je ním však ani pokračovanie výkonu funkcie premiéra Igorom Matovičom v podobe, v akej ju doteraz predvádzal," povedal Miroslav Kollár.

Kollár vyčíta vládnej koalícii prístup k riešeniu pandémie koronavírusu.

"Opatrenia, ktoré prijíma vláda, nefungujú. Ale sebareflexia neprichádza žiadna. Mesiace sa snažím na chyby v manažmente pandémie upozorňovať," uviedol vo vyhlásení.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Ako poslanec tejto vládnej koalície a zároveň ako človek zdola, z praxe. Najprv interne, ale keď sa nič nedeje, kričím nahlas. Márne," pokračoval Kollár.

"Nechcem byť lídrom v nadávaní na vlastnú vládu. Chcem, aby vláda konala tak, aby zbytočne nezomierali ľudia. Míňame miliardy, ohýbame ústavu, v obmedzovaní základných práv ideme na hranu. A výsledok?," dodal Kollár.

Orgány štátu zlyhávajú

Okres Hlohovec patril niekoľko týždňov k najhorším okresom podľa pozitivity testovaných na koronavírus.

"Štyri víkendy v kuse testujeme. Z 2,23 percenta pozitívnych sme sa v meste dostali na 0,96 percenta. A chystáme sa aj piaty. Nie preto, že by to bolo efektívne riešenie dnešnej epidemickej situácie, ale preto, že vláda síce občanom uložila povinnosť preukazovať sa testom, nezabezpečila však testovacie kapacity, kde by sa ľudia mohli otestovať. Orgány štátu, zodpovedné za verejné zdravie a krízové riadenie v území, však nerobili v podstate žiadne opatrenia," zdôraznil Kollár.