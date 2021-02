Odchod Kollára stranu OĽaNO neprekvapil, dlhšie sa správal ako opozičný poslanec

Vládna koalícia bude mať po novom v parlamente 94 poslancov.

17. feb 2021 o 9:46 (aktualizované 17. feb 2021 o 12:04) TASR

BRATISLAVA. Odchod poslanca Národnej rady (NR) SR Miroslava Kollára z vládnej koalície OĽANO neprekvapil, podľa hnutia sa už dlhodobo správal ako opozičný poslanec. "Dnes nie je čas na úteky, ale na odvahu prijímať aj nepopulárne rozhodnutia," skonštatovalo hnutie.

"Odchod Miroslava Kollára nás však neprekvapil, keďže sa už dlhodobo správal ako opozičný poslanec. Celá koalícia je pod enormným tlakom verejnosti, keďže Slovensko čelí nielen pandémii vírusu, ale aj bezbrehého populizmu, keď je mnohým politikom prednejšia ochrana vlastných percent pred ochranou života a zdravia obyvateľstva. Prijímané opatrenia vyplývajú z odporúčaní odborníkov, avšak ich účinnosť je nevyhnutne podmienená práve dobrou spoluprácou naprieč politickým spektrom," uviedol pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

SaS: Koalíciu opúšťa osobnosť

Koaličná strana SaS rešpektuje rozhodnutie Miroslava Kollára. Podľa strany je škoda, že koalíciu opúšťa "takáto výrazná politická tvár parlamentu".

"Dlhodobo poukazoval na problémy, ktoré boli ignorované," uviedla SaS v stanovisku, ktoré zaslal hovorca Ondrej Šprlák.

Kollár žiada vyvodenie zodpovednosti

Kollár oznámil v stredu ráno odchod z koalície aj zo strany Za ľudí. V stanovisku poukázal na zlú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a vysoké počty úmrtí. Opatrenia vlády podľa neho nefungujú.

Vyzýva na vyvodenie politickej zodpovednosti a zmenu manažmentu pandémie.

Poznamenal, že v každej demokratickej európskej krajine by odstúpil minimálne minister zdravotníctva, no v prípade Slovenska by mal vyvodiť zodpovednosť i premiér Igor Matovič (OĽANO).

V NR SR bude Kollár pôsobiť ako nezaradený poslanec. Bol podpredsedom Za ľudí, v lete minulého roka kandidoval za šéfa strany. Po jeho odchode bude mať klub Za ľudí 11 poslancov, vládna koalícia bude mať po novom v parlamente 94 poslancov.