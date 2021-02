Remišovú odchod Kollára mrzí, byť nezaradeným je zbytočné

Kollár mal podľa vicepremiérky mandát od voličov Za ľudí.

17. feb 2021 o 10:24 (aktualizované 17. feb 2021 o 11:21) TASR

BRATISLAVA. Predsedníčku Za ľudí Veroniku Remišovú mrzí, že poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Kollár opúšťa klub Za ľudí, ako aj stranu.

K tomuto kroku podľa nej smeroval, odkedy prehral v boji o predsedu strany. Kollár mal podľa Remišovej mandát od voličov Za ľudí, ktorých sklamal.

Dodala, že byť nezaradeným poslancom je síce pohodlné, ale zbytočné.

"Strana Za ľudí má stále rovnaké hodnoty a program, ktorý presadzuje a Miroslav Kollár mal tento mandát od našich voličov, ktorých sklamal," uviedla v stanovisku Remišová.

Podľa Remišovej je škoda, že sa Kollár vzdal možnosti "meniť aspoň niektoré veci k lepšiemu". "Byť nezávislým poslancom a nemať zodpovednosť za krajinu je postavenie síce pohodlné, ale zbytočné. Strana Za ľudí je stranou, ktorá plní sľuby, ktoré dala svojim voličom, a budeme pokračovať v zápase za spravodlivé, férové a prosperujúce Slovensko," doplnila šéfka strany.

Žitňanská chápe Kollárove rozhodnutie

Šéfka poslaneckého klubu Za ľudí a podpredsedníčka strany Jana Žitňanská rozumie odchodu Miroslava Kollára z koalície i strany.

Pripomenula, že ako primátor Hlohovca musel od začiatku pandémie zabezpečovať pokyny zhora, ktoré boli často zmätočné. Žitňanská si je istá, že na Kollárovo hlasovanie za zmysluplné zákony sa bude dať v parlamente spoľahnúť.

"Je mi ľúto, že Miro Kollár dnes vystúpil zo strany a tiež poslaneckého klubu Za ľudí. Ale aj mu rozumiem. Na rozdiel od nás mnohých on od začiatku pandémie musel byť tým, ktorý ako primátor musel zabezpečovať pokyny zhora, pričom často boli jemne povedané zmätočné. Každý má ten svoj pomyselný pohár trpezlivosti iný, ale žiadny nie je bezodný. Viem, že Miro to so Slovenskom myslí dobre, a preto som si istá, že sa na jeho hlasovanie za zmysluplné zákony budeme môcť vždy spoľahnúť," napísala Žitňanská na sociálnej sieti.

Doplnila, že od stredy bude mať slovenský parlament "slušnú, konštruktívnu, nefašistickú, neskorumpovanú neprefláknutú opozíciu".

Kollár bude nezaradeným poslancom

Kollár oznámil v stredu ráno odchod z koalície aj zo strany Za ľudí. V stanovisku poukázal na zlú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a vysoké počty úmrtí.

Opatrenia vlády podľa neho nefungujú. Vyzýva na vyvodenie politickej zodpovednosti a zmenu manažmentu pandémie.

Poznamenal, že v každej demokratickej európskej krajine by odstúpil minimálne minister zdravotníctva, no v prípade Slovenska by mal vyvodiť zodpovednosť i premiér Igor Matovič (OĽANO).

V NR SR bude Kollár pôsobiť ako nezaradený poslanec. Bol podpredsedom Za ľudí, v auguste minulého roka kandidoval za šéfa strany. Po jeho odchode bude mať klub Za ľudí 11 poslancov, vládna koalícia bude mať po novom v parlamente 94 poslancov.