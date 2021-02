Ťažko hovoriť, či bol koaličným poslancom, reaguje Kollár na Kollára

Miroslav Kollár ako jediný nepodpísal koaličnú zmluvu, pripomína predseda parlamentu.

17. feb 2021 o 11:30 TASR

BRATISLAVA. Keďže poslanec Národnej rady Miroslav Kollár ako jediný nepodpísal koaličnú zmluvu, ťažko hovoriť o tom, či bol niekedy koaličným poslancom. Vyhlásil to predseda NR SR a Sme rodina Boris Kollár v reakcii na odchod poslanca z vládnej koalície a strany Za ľudí.

"Keďže pán poslanec Miroslav Kollár ako jediný ani nepodpísal koaličnú zmluvu, ťažko hovoriť o tom, či bol niekedy koaličným poslancom. Neviem, či odišiel odniekiaľ, kde možno ani nikdy nebol. Každopádne, nech si občania urobia vlastný názor na osobu, ktorá uteká z boja. A ktovie, možno sa pán poslanec dlhodobo tešil na spoluprácu s pánom Ficom," uviedol Kollár v stanovisku, ktoré TASR zaslala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Kollár, ktorý je zároveň primátorom Hlohovca, oznámil v stredu odchod z koalície aj zo strany Za ľudí. V stanovisku poukázal na zlú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a vysoké počty úmrtí. Opatrenia vlády podľa neho nefungujú. Vyzýva na vyvodenie politickej zodpovednosti a zmenu manažmentu pandémie. Poznamenal, že v každej demokratickej európskej krajine by odstúpil minimálne minister zdravotníctva, no v prípade Slovenska by mal vyvodiť zodpovednosť i premiér Igor Matovič (OĽANO).

V NR SR bude Kollár pôsobiť ako nezaradený poslanec. Bol podpredsedom Za ľudí, v auguste minulého roka kandidoval za šéfa strany. Po jeho odchode bude mať klub Za ľudí 11 poslancov, vládna koalícia bude mať po novom v parlamente 94 poslancov.