Žitňanská odchodu Kollára rozumie, žiaden pohár trpezlivosti podľa nej nie je bezodný

Kollárovo rozhodnutie rešpektuje aj ministerka Kolíková.

17. feb 2021 o 13:54 TASR

BRATISLAVA. Šéfka poslaneckého klubu Za ľudí a podpredsedníčka strany Jana Žitňanská rozumie odchodu poslanca Národnej rady SR Miroslava Kollára z koalície i strany.

Pripomenula, že ako primátor Hlohovca musel od začiatku pandémie zabezpečovať pokyny zhora, ktoré boli často zmätočné. Žitňanská si je istá, že na Kollárovo hlasovanie za zmysluplné zákony sa bude dať v parlamente spoľahnúť.

"Je mi ľúto, že Miro Kollár dnes vystúpil zo strany a tiež poslaneckého klubu Za ľudí. Ale aj mu rozumiem. Na rozdiel od nás mnohých on od začiatku pandémie musel byť tým, ktorý ako primátor musel zabezpečovať pokyny zhora, pričom často boli jemne povedané zmätočné. Každý má ten svoj pomyselný pohár trpezlivosti iný, ale žiadny nie je bezodný. Viem, že Miro to so Slovenskom myslí dobre, a preto som si istá, že sa na jeho hlasovanie za zmysluplné zákony budeme môcť vždy spoľahnúť," napísala Žitňanská na sociálnej sieti.

Doplnila, že od stredy bude mať slovenský parlament "slušnú, konštruktívnu, nefašistickú, neskorumpovanú neprefláknutú opozíciu".

Kollárovo rozhodnutie rešpektuje aj podpredsedníčka Za ľudí a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

"Tak ako ho poznám, viem, že toto jeho rozhodnutie nie je výsledkom žiadnej chvíľkovej nálady. Vážim si jeho robotu a odbornosť v otázkach verejnej politiky. Verím, že spolupracovať budeme aj naďalej, aj keď už nie ako stranícki kolegovia," reagovala na sociálnej sieti.

Kollár oznámil v stredu ráno odchod z koalície aj zo strany Za ľudí. V stanovisku poukázal na zlú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a vysoké počty úmrtí. Opatrenia vlády podľa neho nefungujú.

Vyzýva na vyvodenie politickej zodpovednosti a zmenu manažmentu pandémie. Poznamenal, že v každej demokratickej európskej krajine by odstúpil minimálne minister zdravotníctva, no v prípade Slovenska by mal vyvodiť zodpovednosť i premiér Igor Matovič (OĽANO).

V NR SR bude Kollár pôsobiť ako nezaradený poslanec. Bol podpredsedom Za ľudí, v auguste minulého roka kandidoval za šéfa strany. Po jeho odchode bude mať klub Za ľudí 11 poslancov, vládna koalícia bude mať po novom v parlamente 94 poslancov.