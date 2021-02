Matovič podľa Fica moc neodovzdá, šancu vidí v referende

Pellegrini vyzval vládu, aby podala demisiu.

17. feb 2021 o 17:56 TASR

BRATISLAVA. Pokiaľ nie je prechod jednej vlády k druhej koordinovaný, prináša to chaos. Rekonštrukcia vlády možná nie je a nie je ani šanca, že by premiér Igor Matovič (OĽANO) odovzdal moc.

Vyhlásil to predseda Smeru Robert Fico na stredajšej tlačovej konferencii. Reagoval tak na výzvu vláde zo strany lídra Hlasu Petra Pellegriniho, aby podala demisiu a aby prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala úradnícku vládu.

Teraz chce dať hlavy dohromady

"Pokiaľ nie je prechod alebo odchod vlády riadený alebo koordinovaný, automaticky so sebou prináša chaos. Je tu dnes reálna možnosť sa dohodnúť s Matovičom na pokojnom a kontinuálnom odovzdaní vládnej moci? Nie je," skonštatoval Fico.

Jednu z možností riadenia tohto procesu vidí v referende za predčasné voľby. Hovorí, že v tomto prípade by až do volieb ostala vláda vo funkcii, a tak by boli zachované aj štruktúry riadenia štátu.

Zdôraznil, že v súčasnosti preferuje myšlienku dať hlavy dohromady a vyriešiť situáciu v nemocniciach s prerozdeľovaním financií v rámci plánu obnovy.

Lučanského podľa neho vydierali

Fico sa vyjadril aj k otázke podania podnetu na Ústavný súd SR v súvislosti s trestom prepadnutia majetku v Trestnom zákone. Vysvetlil, že podnet Smer podal, pretože sa tento trest zneužíva a podľa jeho informácií ním mal byť vydieraný aj policajný exprezident Milan Lučanský.

Šéf Smeru zdôraznil, že v podaní nežiadajú vylúčenie tohto trestu zo zákona, len sa pýtajú, či to má byť automatický trest a nielen možnosť pre súd.

Postup orgánov voči obvinenému podnikateľovi Michalovi Suchobovi z kauzy Mýtnik je podľa Fica v poriadku. "Ak niekto uteká pred zodpovednosťou a pred tým, aby vysvetlil veci, treba ho zadržať. Ak sú dôvody na väzbu, treba ho tam dať," uviedol v tejto súvislosti.

Polícia v stredu potvrdila, že policajní pátrači, tzv. lovci lebiek, odhalili pobyt obvineného Suchobu. Ten sa nachádzal v Spojených arabských emirátoch.