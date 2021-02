Správy, ktoré zaujali cudzincov.

19. feb 2021 o 15:18 The Slovak Spectator

1. Prečo by sa mali do sčítania zapojiť aj cudzinci: Everyone counts – foreigners urged to take part in census

2. Prečo staré škodovky parkujú v centre Bratislavy? Prečítajte si zhrnutie toho najlepšieho z kultúry a cestovania: Young Australian-Slovak pianist joins Bratislava orchestra

3. Už aj v Tatrách si môžete skontrolovať lavínové vyhľadávače: Ski mountaineers in the Tatras can use new warning system against avalanches

4. Je sčítanie aj v inom ako slovenskom jazyku a kam sa mám obrátiť, ak mám problém? Najčastejšie otázky k sčítaniu obyvateľstva: Census is compulsory for everybody living in Slovakia (FAQs)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

5. Slovenskí vedci objavili nový minerál, volá sa podľa miesta, kde ho našli: Rare mineral discovered in eastern Slovakia

6. Bratislavskú kukuricu zrenovujú. Ikonická budova bude ďalej slúžiť obrane: Kukurica tower in Bratislava prepares for facelift

7. Dáta ukazujú, že sexuálne obťažovanie na slovenských vysokých školách, sa nepovažuje za niečo nezvyčajné: Sexual harassment widespread in Slovak universities

8. Do taxíka bez hotovosti? S touto aplikáciou to bude možné: No more cash in taxis or at street vendors? There is now an app for that

9. Žijeme v dátovom pekle, hovorí matematik o pandémií koronavírusu: Coronavirus in Slovakia: what is going on?

10. Nie som hladný, mal som covid. Američan z Osturne o tom ako stratil čuch: I am not hungry. I had Covid

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte newsletter The Slovak Spectator.