Najvyšší súd spochybnil celé obvinenie Haščáka

Haščákovi chýbali hygienické potreby.

19. feb 2021 o 17:13 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Ani tvrdenia Mariana Kočnera na nahrávke s prokurátorom Dobroslavom Trnkom o tom, ako dal šéfovi Penty Jaroslavovi Haščákovi nahrávku Gorila, nestačí podľa Najvyššieho súdu na to, aby bol Haščák v tejto kauze väzobne stíhaný a dokonca ani obvinený.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyplýva to z uznesenia Najvyššiemu súdu zo začiatku januára o prepustení Haščáka z väzby.

Väzbu mu nariadil Špecializovaný trestný súd v decembri po tom, ako ho 1. decembra zadržala polícia a obvinila ho zo snahy kúpiť nahrávku Gorila od bývalého príslušníka SIS Ľubomíra Arpáša.

Súvisiaci článok Najvyšší súd prepustil Haščáka z väzby na slobodu Čítajte

„A ja som ten originál, ktorý som ja mal, Slávovi odovzdal pred trištvrte rokom alebo pred rokom. Povedal som mu, že okej, je to tvoje, ja to nechcem. Na Fica to použiť asi nemôžeme,“ hovoril Kočner na nahrávke z leta 2014, na ktorú sa odvolal v obvinení vyšetrovateľ.

Najvyšší súd však tvrdí, že nahrávka Kočnera nie je dostatočná na to, aby preukazovala to, že Haščák kúpil Gorilu priamo od Arpáša.