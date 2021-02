Projekt vodného koridoru Dunaj-Odra-Labe je problematický

Podľa envirorezortu je potrebné vykonávať opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vodných útvarov, nie na dobudovanie vodnej cesty.

19. feb 2021 o 16:21 SITA

BRATISLAVA. Projekt vodného koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) je problematický hneď z niekoľkých dôvodov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal Slavomír Held z tlačového odboru envirorezortu.

Trasa vodného koridoru, ktorého vybudovanie je navrhované pre lepšiu prepojenosť lodnej dopravy v strednej Európe, zatiaľ nie je známa. Na jeho vytvorení zatiaľ pracujú najmä Česká republika a Poľsko.

Značný zásad do vodných útvarov

Ku koridoru sa však odmietavo postavilo Rakúsko, ktoré nechce, aby koridor prechádzal jeho územím. Pochybnosti o jeho opodstatnení má aj envirorezort na Slovensku.

Pripravovaný projekt medzinárodnej vodnej cesty by podľa envirorezortu predstavoval značný zásah do vodných útvarov a na mnohých miestach by dokonca znemožnil dosiahnutie ich dobrého stavu.

Vodnú cestu D-O-L podľa neho nie je možné považovať za adaptačné opatrenie na zmenu klímy. Cesta by naopak, mohla prehĺbiť niektoré problémy. Podľa MŽP SR je zrejmé, že ekonomická efektivita D-O-L je prinajmenšom otázna vzhľadom na možnosť využívania železničnej dopravy a náklady, ktoré by si budovanie vodnej cesty vyžiadalo.

Iné riešenia

Pri projekte vodnej cesty cez územie Slovenska je navrhnuté napojenie na Dunaj cez rieku Morava pri Bratislave, alebo napojenie umelým kanálom na rieku Váh. Pri tejto možnosti by bolo potrebné vybudovanie vodného tunela popod Malé Karpaty.

„Ministerstvo chce riešiť problematiku údržby a rekonštrukcie vodných diel na Vážskej kaskáde, zastáva však názor, že primárne je potrebné realizovať opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vodných útvarov, nie na dobudovanie vodnej cesty,“ uviedlo MŽP SR v stanovisku. Napojenie koridoru na Dunaj cez Moravu by podľa ministerstva znamenalo zásah do niektorých z piatich území národných kategórií, troch chránených vtáčích území, desiatich území európskeho významu a jedného územia medzinárodného významu.



Či dôjde k dobudovaniu projektu vodného koridoru ostáva nejasné. Česká vláda vzala 5.októbra 2020 na vedomie štúdiu uskutočniteľnosti koridoru D-O-L. Tá sa však stretla so značnou kritikou odbornej verejnosti pre spôsob preukazovania ekonomickej efektivity a problematické dopady projektu na životné prostredie.