Žene sa od januára zmenila zdravotná poisťovňa. Tvrdí, že o to nežiadala

Poisťovňa jej storno prihlášky zamietla.

20. feb 2021 o 9:27 TASR

BRATISLAVA. Mladá 19-ročná žena sa od 1. januára tohto roka stala poistenkou zdravotnej poisťovne Dôvera. Tvrdí však, že o túto zmenu nežiadala. Preto požiadala o storno svojej prihlášky.

Ako pre TASR povedal PR špecialista najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne Matej Štepianský, žiadosť ženy v súlade s legislatívou zamietli.

Prepis môže zrušiť iba podvodník

Matka ženy zdôraznila, že jej dcéra žiadnu prihlášku nikdy nepodávala, nepodpisovala, nikomu nedávala občiansky preukaz a ani telefonicky s poisťovňou Dôvera nič nedohadovala.

Keď v decembri minulého roka kartu poistenca mladá žena dostala, ihneď kontaktovala súkromnú zdravotnú poisťovňu aj písomne a tá jej mala odporučiť požiadať o storno, čo aj spravila.

Vo februári dostala vyrozumenie, že storno bolo neuznané. Ako dôvod poisťovňa uviedla, že podpis na prihláške do poisťovne a podpis na storne sa nezhodujú.

"Inými slovami, podpis podvodníka na prihláške sa nezhoduje so skutočným podpisom mojej dcéry (obete podvodu) na storne, a preto prepis poistenca do ZP Dôvera nestornujú. Tým nám vlastne dala najavo, že prepis môže vlastne zrušiť iba samotný podvodník," vysvetlila matka prepoistenej ženy.

Vo veci tento týždeň podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Nemajú potvrdenie o neoprávnenom prepoistnení

Štepianský povedal, že prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne bola podpísaná 30. septembra 2020 a po podpise bola odovzdaná kópia prihlášky tak, ako je to bežné, teda v súlade s predpísaným postupom. Tvrdí, že zdravotná poisťovňa komunikuje so ženou od decembra, no žiadosť o storno dostali až 31. januára.

"Pri preverovaní tejto žiadosti nám naša zamestnankyňa potvrdila, že poistenka prihlášku vlastnoručne podpísala na železničnej stanici v Bratislave a bola poučená o svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich z podpisu prihlášky. Na základe tejto skutočnosti sme poistenke zaslali 9. februára 2021 zamietavé stanovisko k jej žiadosti o storno poistenia," povedal.

Poznamenal, že proces podania prihlášky na verejné zdravotné poistenie ako aj jej storno podlieha legislatíve. Keďže podľa zistení zdravotnej poisťovne sa nepotvrdili podozrenia o neoprávnenom prepoistení, nemá legitímny dôvod na storno prihlášky ženy.

Dodal, že pokiaľ sa žena obráti na orgány činné v trestnom konaní, ktoré majú pri preverovaní jej tvrdení širšie možnosti ako zdravotná poisťovňa, ZP Dôvera im poskytne potrebnú súčinnosť.