Matovič: Tri roky od vraždy Kuciaka je čas na pravdu o slovenskej žurnalistike

Premiér na výročie od vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice kritizuje novinárov.

21. feb 2021 o 15:53 TASR

BRATISLAVA. Novinárov kvalít Jána Kuciaka by sme na Slovensku spočítali maximálne na prstoch dvoch rúk. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽANO), ktorý si myslí, že tri roky od smrti Jána Kuciaka je čas pozrieť sa pravde o slovenskej žurnalistike do očí.

Okrem pár výnimiek vníma premiér slovenských novinárov kriticky. "Zvyšok je... radšej pomlčím. Často povrchný, často zaujatý, často povýšenecký," píše premiér.

Mohlo to byť pritom podľa neho inak, spomína v tejto súvislosti snahu vytvoriť Fond na podporu kvalitnej investigatívnej žurnalistiky dotovaný zo štátnych zdrojov, ktorého cieľom mal byť "nie jeden, ale stovky nových Kuciakov". Doteraz preto nechápe odmietavý postoj novinárskej obce.

"Bohužiaľ, len čo som si túto ideu dovolil vysloviť, spustil sa voči mne neskutočný 'hejt' priamo od vedení veľkých slovenských redakcií... a odvtedy vlastne beží neustále, ako 11-mesačná spŕška nenávisti," vyhlásil premiér.

Matovič je presvedčený, že v oblasti slobody tlače sa Slovensko posunulo "míľovými krokmi vpred", novinárska zodpovednosť však podľa neho zaostáva.

"Nestačí mať slobodu písať, ak ľuďom podsuniem len výber lží a poloprávd. Nestačí sa na žurnalistu tváriť, ak verne slúžim majiteľovi oligarchovi ako jeho 'atómový kufrík'," uviedol Matovič.

Obáva sa, že ak bude tendencia "bezbrehých manipulácií" pokračovať, ľudia postupne prestanú veriť klasickým médiám.