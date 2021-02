Začal sa proces s členom gangu sátorovcov, je obžalovaný z vrážd

Lehel H. je obžalovaný aj z podporovania a zosnovania zločineckej skupiny a krádeže.

22. feb 2021 o 10:20 TASR

Obžalovaný Lehel H. prichádza do súdnej miestnosti v sprievode eskorty 22. februára 2021 v Pezinku. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku predsedníčky Pamely Záleskej sa začalo pojednávanie s Lehelom H. označovaným za hrobára zločineckej skupiny dunajskostredského gangu sátorovcov.

"Nemám záujem uzavrieť dohodu o vine a treste s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry," vyhlásil obžalovaný na úvod pojednávania.

Lehela H., ktorý je obžalovaný z piatich vrážd a je vo väzbe, eskortovali na pezinský súd za prísnych bezpečnostných opatrení.

Jeho advokát Juraj Gavalec sa pred procesom odmietol vyjadriť s tým, že je na to ešte priskoro. Proces je naplánovaný aj na utorok 23. februára. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na neho obžalobu 11. septembra 2020.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obžalovaný je zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny, krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede, jednej vraždy a štyroch úkladných vrážd.

Medzi zavraždenými je aj bos skupiny sátorovcov Ľudovít Sátor, ku ktorej sa Lehel H. v roku 2010 priznal. Sátorovo telo sa doteraz nenašlo, páchatelia mŕtvolu údajne viac ráz vykopali a ostatky premiestňovali.

Medzi ostatnými obeťami sú biele kone, ale aj jeden z ďalších bosov gangu Andrej Reisz. Ten bol označovaný za účtovníka skupiny.

"Hrobár" ho mal zavraždiť už v roku 2006 po dohode s ďalšími členmi skupiny sátorovcov. Prvej vraždy Čabu Kariku sa podľa obžaloby mal dopustiť už v roku 2003.

Svoje obete obžalovaný zastrelil, pomlel v mlynčeku na mäso. Zakopával ich v areáli bývalého družstva v Čótfe pri Dunajskej Strede.

Do väzby Lehela H. poslal v apríli 2020 Najvyšší súd SR. Minulý rok ho Okresný súd v Trnave zbavil obžaloby, podľa ktorej mal spolu so synom napadnúť svoju manželku a hodiť ju do klietky k levici.