Päť vysokých škôl zriadi pre deti svojich zamestnancov a študentov materské školy

Prvú univerzitnú materskú školu mala STU.

23. feb 2021 o 10:29 SITA

BRATISLAVA. Päť vysokých škôl sa rozhodlo v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zriadiť materské školy pre svojich zamestnancov a študentov.

Informoval o tom odbor komunikácie ministerstva školstva.

Päť vysokých škôl

Zaradenie týchto škôl do školského systému bude zároveň obsiahnuté aj v pripravovanej novele zákona. Tá by zaručila, že zriaďovateľom materskej školy môže byť aj vysoká škola. Podľa ministerstva projekt podporuje zvyšovanie dostupnosti vysokoškolského vzdelávania pre študentov - rodičov.



Ministerstvo na podporu vzniku materských škôl pri vysokých školách vyčlenilo jeden milión eur. Dotácie na zriadenie materskej školy boli poskytnuté Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Žilinskej univerzite v Žiline a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.



Šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS) oceňuje, že ministerstvo môže takýmto spôsobom prispieť k väčšiemu zaškoleniu detí v predškolskom veku.

„Zároveň je to aj prvý krok k vytváraniu vysokoškolských komunít s komplexnými službami, ktoré umožnia mladým rodinám pracovať či zvyšovať si vzdelanie,“ ozrejmil. Minister verí, že zaradením týchto škôl do systému motivujú aj ďalšie vysoké školy, aby pre svojich študentov a zamestnancov vytvorili zázemie pre deti.

Prvá univerzitná škôlka

Prvá univerzitná materská škola bola otvorená 7. septembra 2020. Ide o materskú školu Stubáčik, ktorá funguje pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Popri materskej škole mala STU poskytnúť aj denný stacionár, v ktorom sa postarajú o dieťa v čase, keď majú rodičia vyučovanie či skúšky.

Projekt univerzitnej materskej školy vznikol v roku 2017 ako reakcia na výsledok zamestnaneckej a študentskej ankety. STU na tento účel poskytla vlastné priestory v budove internátu Jura Hronca a projekt zafinancovala z vlastných zdrojov sumou 129-tisíc eur. Na projekt prispel aj Úrad vlády SR sumou 15-tisíc eur a časť peňazí STU získala od sponzorov.



Tento rok v januári vstúpil do platnosti zákon o povinnej predškolskej výchove detí od piatich rokoch. Od septembra 2021 by tak malo byť pripravené miesto v škôlkach pre všetky päťročné deti. Podľa poslednej analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky by do roku 2021 mohla byť dostupná kapacita pre 97,5 percenta detí, čo však znamená 1 460 chýbajúcich miest.