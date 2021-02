Poplatky za znečistenie ovzdušia budú niekoľkonásobne vyššie

Znečistenie ovdušia ročne zabíja stovky ľudí.

23. feb 2021 o 12:50 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia SR chce zmeniť zákony o ochrane ovzdušia a poplatky za jeho znečistenie. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Ten oznámil, že envirorezort začne s legislatívnym procesom, ktorý odštartuje zmeny v oboch zákonoch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zníženie počtu úmrtí

Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia podľa neho nebol menený 22 rokov. Inštitút environmentálnej politiky spoločne so Svetovou bankou vypracoval štúdiu o vplyve znečistenia ovzdušia na úmrtnosť na Slovensku.



Zo štúdie vyplýva, že počet úmrtí v dôsledku znečisteného ovzdušia by na Slovensku ročne klesol o 1 600, keby koncentrácie znečistenia klesli na úroveň odporúčanú Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). V peňažnom vyjadrení predstavujú škody na predčasnom úmrtí ľudí asi šesť percent hrubého domáceho produktu (HDP). Najviac postihnutými oblasťami sú Žilina, Košice a Ružomberok.



„Podobne, ako sa v minulosti nehovorilo o dôsledkoch fajčenia, ale ľudia na neho zomierali, to teraz máme so znečistením ovzdušia. Preto sme sa rozhodli vypracovať takúto štúdiu, ktorá nám povie, o koľko menej ľudí zomrie, keď zavedieme niektoré opatrenie,“ povedala Veronika Antalová z Inštitútu environmentálnej politiky.

Poplatky za znečistenie

Budaj uviedol, že envirorezort chce znižovať obsah prachových častíc PM2,5 v ovzduší najmä v oblastiach dopravy, priemyslu a vykurovania rodinných domov. Minister uviedol, že chce zaviesť pravidelné kontroly kotlov nielen v priemyselných podnikoch, ale aj domácnostiach.

Ministerstvo životného prostredia SR navrhuje nový index kvality ovzdušia prispôsobený na slovenské podmienky, aby mala verejnosť prehľad o čistote vzduchu v danej lokalite.

Súvisiaci článok Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila minulý rok pokuty za takmer dva milióny eur Čítajte

Šéf envirorezortu avizuje, že poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa zvýšenia niekoľkonásobne.

„Slovensko sa po prijatí zákonov kvalitatívne posunie. Niektoré výroby sa buď ekologizujú, alebo už neunesú poplatky, ktoré budú postihovať znečisťovateľov ovzdušia,“ dodal Budaj.



Slovensko aktuálne čelí žalobe, ktorú na Európsky súdny dvor podala Európska komisia. Predmetom žaloby je prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.