Plán obnovy prinesie investície do zdravotníctva

Finálny plán by mal byť zaslaný Európskej komisii v apríli.

23. feb 2021 o 17:13 TASR

BRATISLAVA. Finálna verzia dokumentu plánu obnovy pre oblasť zdravotníctva by mohla byť verejnosti známa o niekoľko týždňov. Projekt by mal ísť do medzirezortného pripomienkového konania. Finálny plán by mal byť zaslaný Európskej komisii v apríli.

V utorok to v rámci online webinára Digital Talk s názvom Ako vyzerá dobrá reforma zdravotníctva? povedal generálny riaditeľ sekcie reformnej agendy Ministerstva zdravotníctva SR Oskar Dvořák.

Plány pre martinskú nemocnicu

Priblížil, že rezort zdravotníctva sa aktuálne s Ministerstvom financií SR rozpráva o implementačných kapacitách.

"My sme na to začali myslieť už skôr, keďže vieme, aké náročné je realizovať veľké investičné projekty, ako sú nemocnice, takže si implementačné kapacity pripravujeme. Rovnako vyjednávame vopred peniaze," povedal Dvořák.

Predpokladá, že Ministerstvo financií bude musieť alokovať financie, ktoré sú v nástroji na obnovu a odolnosť (RRF), rezortom.

Analytik Martin Smatana, ktorý v minulosti plán pre zdravotníctvo kritizoval z dôvodu, že sa priveľmi sústreďoval na infraštruktúru či budovanie nemocníc, si myslí, že pôjde o kvalitný projekt.

"Veľká časť mojich obáv sa vytratí, ak sa to podarí dotiahnuť do konca," poznamenal s tým, že napríklad plán novej Univerzitnej nemocnice v Martine by mohol byť prvým veľkým projektom financovaným z fondu obnovy.

Plán ohodnotí euromkomisia

Policy Officer Európskej komisie Federico Pratellesi potvrdil, že na jar sa chystá formálne predstavenie plánu obnovy a odolnosti za Slovensko. Následne bude mať Komisia dva mesiace na to, aby sa tento plán formálne vyhodnotil.

Komisia vzápätí predloží odporúčania Európskej rade, ktorá je zodpovedná za schválenie toho plánu. Poznamenal, že ide o formálny schvaľovací systém so skórovacím ohodnotením. Verí, že pôjde o "optimálny plán".

"Možnosť, že sa nezhodneme na pláne obnovy a odolnosti na konci jari, je vysoko nepravdepodobná," dodal.

V segmente zdravotníctva MF SR vytýčilo štyri hlavné reformy dokopy za 1,7 miliardy eur. Z toho reforma ústavnej a akútnej starostlivosti si zrejme vyžiada 1,1 miliardy eur, na dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť sa má minúť 250 miliónov eur, na boj s ochorením COVID-19 vyčlenilo MF SR z plánu obnovy takisto 250 miliónov eur a na duševné zdravie 100 miliónov eur.

Európsky parlament schválil nástroj na obnovu a odolnosť v hodnote 672,5 miliardy eur, ktorý má pomôcť krajinám EÚ vyrovnať sa s účinkami koronakrízy, 10. februára tohto roka.