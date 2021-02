Kolíková ešte nemá pracovnú skupinu k novelizácii infozákona

Plán bol predložiť materiál do legislatívneho procesu ešte vlani.

24. feb 2021 o 12:43 TASR

BRATISLAVA. Rezort spravodlivosti stále nevytvoril pracovnú skupinu k novelizácii takzvaného infozákona, hoci pôvodne plánoval predložiť materiál do legislatívneho procesu ešte vlani.

"Podľa navrhnutého plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2021 plánujeme materiál predložiť do konca roka," povedal pre TASR hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.

Vyhlásil, že nateraz je ešte predčasné hovoriť o konkrétnych opatreniach alebo formulácii jednotlivých ustanovení.

"Vo všeobecnosti však možno povedať, že aj v zmysle záväzku z programového vyhlásenia vlády je tu záujem presadiť novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorou by sa rozšíril okruh povinne zverejňovaných informácií, pričom by sa neznižoval existujúci štandard prístupu k informáciám a nezavádzali sa nové výnimky obmedzujúce prístup k informáciám," spresnil.

Aplikačná prax podľa neho ukázala, že je potrebné opraviť nedostatky súčasného zákona a rozšíriť povinnosti i prístup k informáciám vo viacerých oblastiach v zmysle zásady "všetko, čo nie je tajné, je verejné".

Osobitne to má súvisieť so zmluvami a aj s prílohami, z ktorých by malo byť možné lepšie kontrolovať hospodárenie štátu ako aj spoločnosti hospodáriacich s verejnými financiami.