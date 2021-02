Núdzový stav má podporiť väčšina klubu Za ľudí aj OĽaNO

Opozícia návrh nepodporí.

24. feb 2021 o 11:38 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bratislava 24. februára (TASR) - Väčšina poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Za ľudí je pripravená podporiť predĺženie núdzového stavu. Klub OĽANO je v otázke podpory jednotný a bude hlasovať za. Poslanci SaS sa majú ešte napoludnie stretnúť a prediskutovať svoj postoj. Pre TASR to uviedli predsedovia jednotlivých poslaneckých klubov. Podporu núdzovému stavu by mali vyjadriť aj poslanci Sme rodina.

Poslanci SaS i Za ľudí majú o svojej podpore debatovať ešte tesne pred začiatkom schôdze parlamentu, ktorá sa začína o 13.00 h.

Na nej majú poslanci rozhodnúť o tom, či odsúhlasia predĺženie núdzového stavu.

V tejto súvislosti v stredu vláda schválila materiál z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý má doplniť a rozšíriť informácie a argumenty k návrhu kabinetu na vyslovenie súhlasu NR SR s opakovaným predĺžením núdzového stavu. Podľa šéfky klubu Za ľudí Jany Žitňanskej prináša tento materiál "veľmi dobré odôvodnenie". Materiál majú dostať poslanci NR SR.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) predpokladá, že tí poslanci zo Sme rodina, ktorí nie sú v karanténe, predĺženie podporia. Dodal, že o podpore debatovali na klube. Pripomienky a odpovede na otázky poslancov sú podľa ministra zapracované v materiáli rezortu spravodlivosti. V izolácii sú poslanci Miloš Svrček i Patrick Linhart (obaja Sme rodina). Pozitívny test na nový koronavírus má aj predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Opozičný Smer a nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho už avizovali, že núdzový stav nepodporia.

„Ak nebudeme mať núdzový stav, necháme ľudí napospas osudu,“ vyhlásila dnes šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) .

"Keďže núdzový stav znamená predpoklad závažného zásahu do základných práv a slobôd, zaoberali sme sa pripomienkami poslancov a rozoberali sme bližšie dôvody, pre ktoré je to potrebné," dodala ministerka. Vyhlásila, že vláda by v prípade nepredĺženia núdzového stavu stratila mandát na to, aby mohla zavádzať opatrenia, ktoré považuje za dôležité na predchádzanie šíreniu pandémie.

"Vyrovnávame sa tu podľa možností aj s takzvaným testom proporcionality. Na jednej strane má vláda chrániť zdravie a životy ľudí, na druhej strane nemá prijímať také opatrenia, ktorými by sme neprimerane zasahovali do práva na slobodu pohybu a práva zhromažďovať sa," podotkla.

Vláda začiatkom mesiaca rozhodla, že núdzový stav sa predĺži od 8. februára o ďalších 40 dní.

Na základe novelizovanej legislatívy musí predĺženie núdzového stavu odobriť parlament, a to najneskôr do 20 dní.