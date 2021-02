Most-Híd žiada parlament, aby neprijal novelu zákona o občianstve

Návrh novely kritizuje aj mimoparlamentné Progresívne Slovensko.

24. feb 2021 o 12:50 TASR

BRATISLAVA. Mimoparlamentná strana Most-Híd sa chce v súvislosti s návrhom novely štátneho občianstva obrátiť na poslancov Národnej rady (NR) SR, aby návrh v pléne nepodporili.

V prípade jeho prijatia chce požiadať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby sa obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Návrh novely kritizuje aj mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS).

Tvrdí, že ministerstvo vnútra ako predkladateľ novely neakceptovalo žiadne z pripomienok k novele vrátane hromadnej pripomienky občanov, ktorá žiadala návrat k právnemu stavu spred roka 2010. Legislatíva, ktorú v stredu prijala vláda, hovorí o problematike dvojitého občianstva.

Podľa súčasnej právnej úpravy z roku 2010 prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijmú občianstvo iného štátu. "Navrhnuté zmeny nie sú nič viac ako leukoplast na niektoré rany spôsobené zákonom z roku 2010, ale neriešia základ problému. Môžu pomáhať napríklad slovenským menšinám v zahraničí, ale vôbec nepomáhajú domácim národnostným menšinám. Obávame sa, že navrhnutá novelizácia je protiústavná," skonštatoval v stanovisku predseda Mosta-Híd László Sólymos.

Novela nerieši podľa podpredsedníčky PS Zory Jaurovej problém menšín, žijúcich na území Slovenska, ako ani problémy ďalších skupín obyvateľstva - krajanov, občanov pracujúcich v zahraničí či páry rovnakého pohlavia, ktoré nadobudli občianstvo iného štátu zväzkom v zahraničí.

O slovenský pas by podľa vládneho návrhu nemuseli prísť občania v prípadoch, ak ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela za trvania manželstva, narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Návrh počíta tiež s tým, že slovenské štátne občianstvo by mohli získať aj bývalí občania SR, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov.