Novela má dorovnať materské pre vojačky

Vojačky mali od mája 2017 nižšie materské než ostatné civilné zamestnania.

24. feb 2021 o 14:38 TASR

BRATISLAVA. Vojačkám, policajtkám, ale aj hasičkám by sa malo dorovnať materské na 75 % vymeriavacieho základu.

Uviedla to v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslankyňa Za ľudí Vladimíra Marcinková. Skonštatovala, že prinášajú novelu zákona, ktorá to má zabezpečiť.

Marcinková pripomenula, že vojačky boli vynechané zo zmeny v roku 2017, keď sa zvýšil vymeriavací základ pre materské pre "verejnosť" zo 70 % na 75 %. "Od mája 2017, to znamená takmer štyri roky, mali nižšie materské než ostatné civilné zamestnania," upozornila.

Minister vnútra Roman Mikulec, minister obrany Jaroslav Naď, ale aj predseda brannobezpečnostného parlamentného výboru Juraj Krúpa (všetci OĽANO) podľa Marcinkovej vyšli v ústrety zmene. Spoločne preto prinášajú novelu zákona, ktorá by mala dorovnať materské aj pre vojačky, policajtky a hasičky na 75 % vymeriavacieho základu.

"Pri vojačkách, policajtkách a hasičkách, ktoré sú momentálne na materskej, je ich okolo 650, to robí od 56 eur po 105 eur. Čiže nejde o malú sumu, ktorú im dorovnávame do štandardnej výšky materského pre ostatných civilných zamestnancov," priblížila Marcinková.

Krúpa pripomenul, že vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala garantovať stabilizáciu sociálneho zabezpečenia ozbrojených zložiek. Upriamil pozornosť aj na plánovanú reformu Policajného zboru, ktorá má priniesť aj ďalšie benefity a mala by tiež zlepšiť sociálne zabezpečenie policajtov.

Marcinková zároveň dodala, že pred dvoma týždňami so straníckym kolegom Tomášom Lehotským iniciovala, aby zdravotníci, ktorí podľahli ochoreniu COVID-19, boli odškodnení podobne, ako to je pri baníckych nešťastiach alebo ako je to v prípade armády. Poznamenala, že na podobnom návrhu už pracuje aj ministerstvo.

Tento návrh si podľa nej vyžaduje ešte diskusiu, aby sa to netýkalo len zdravotníkov, ale všetkých, ktorí sú v prvej línii ohrozenia počas pandémie. Marcinková doplnila, že návrh si našiel svoje miesto v koalícii. "Návrh, s ktorým sme prišli my, kopíroval výšku odškodného pri armáde, pokiaľ dôjde k obdobnému nešťastiu," ozrejmila.