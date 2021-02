Europoslanec Hojsík upozorňuje na malé šance občanov zvrátiť environmentálne hrozby

Europoslanci chcú posilniť postavenie občianskej spoločnosti.

24. feb 2021 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. Občania Európskej únie (EÚ) by pri zastavení škodlivých rozhodnutí v oblasti životného prostredia nemuseli čakať na európskej úrovni na členské štáty.

Ľudia by tak mohli zastaviť aj financovanie projektov, ktoré škodia zdraviu a životnému prostrediu.

Uviedol to poslanec Európskeho parlamentu (EP) a podpredseda mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS) Martin Hojsík. Jeho stanovisko poskytol Ľuboš Konečný z PS.



Hojsík priblížil, že EP sa tento týždeň zaoberá aj doplnením európskej legislatívy o odporúčania Aarhuského dohovoru Organizácie Spojených národov (OSN).

Ide o prístup k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe k právnej ochrane v záležitostiach životného prostredia. Práve Hojsík vedie rokovania za liberálnu frakciu.

Hojsík presadzuje posilnenie ochrany zdravia a životného prostredia a súčasne posilnenie demokratického charakteru Únie.

Podotkol, že ak budú úspešní, získajú občania EÚ silný nástroj na boj za ochranu ich zdravia a životného prostredia.

Ako dodal, v súčasnosti má občianska spoločnosť malú šancu napadnúť rozhodnutie, ktoré môže podľa nich zapríčiniť poškodenie zdravia ľudí či životného prostredia.

„Je to jednoduché, chceme posilniť postavenie bežných ľudí zoči voči sile Európskej komisie, členských krajín, ale aj lobbistických skupín. Pretože tie vedia ovplyvniť rozhodnutia politikov. Náš návrh dá ľuďom do rúk nástroje, ktorými budú môcť škodlivé rozhodnutia Európskej komisie zastaviť ešte na európskej úrovni,“ priblížil.

Dodal, že týmto spôsobom by sa celý proces zrýchlil a predišlo by sa možným škodám.

Zároveň však uviedol, že Európska komisia sa tomuto chce vyhnúť, a proces nechať čo najviac na úrovni členských štátov. To však Hojsík odmieta.



Poslanec poukázal na to, že EÚ je jedným zo signátorov Aarhuského dohovoru OSN. Ten ľudom umožňuje právo na prístup k environmentálnym informáciám, účasť na rozhodovaní a prístup k právnej ochrane. Objasnil, že z daného dôvodu má Únia povinnosť zaistiť všetky tri piliere, ku ktorým sa sama zaviazala. „A to znamená aj právo pre ľudí dať na súd rozhodnutia Európskej komisie o otázkach životného prostredia. Ale napríklad aj rozhodnutia, ktoré vyplývajú zo zákonov, ak tie ovplyvňujú zdravie a životné prostredie. To je veľmi dôležité,“ doplnil Hojsík.