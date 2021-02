Poslanci SaS podporia predĺženie núdzového stavu

Aj zvyšok koaličných klubov avizoval podporu predĺženiu núdzového stavu.

24. feb 2021 o 14:09 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady sa zišli na 24. schôdzi, na ktorej majú rozhodnúť o odsúhlasení predĺženia núdzového stavu.

Rokovanie otvoril predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Spomienka na Petráka

V úvode schôdze vystúpil s príhovorom podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer), v ktorom si pripomenul osobnosť zosnulého poslanca za Smer Ľubomíra Petráka. Poslanci si ho zároveň uctili minútou ticha.

Petrák zomrel 20. februára vo veku 59 rokov. Bol členom predsedníctva Smeru, v minulom volebnom období bol šéfom školského výboru, v súčasnosti zastával funkciu podpredsedu výboru. Bol tiež starostom obce Hurbanova Ves.

Ako náhradník za Petráka zložil poslanecký sľub a ujal sa mandátu Augustín Hambálek (Smer).

SaS núdzový stav predĺži

Poslanci za SaS predĺženie núdzového stavu podporia. Súhlasia s vládou, že opätovné predĺženie je legitímnym a nevyhnutným krokom. Šéfka poslaneckého klubu Anna Zemanová pripomenula, že otváranie prevádzok či kostolov nie je naviazané na núdzový stav.

Núdzový stav: Vláda začiatkom mesiaca rozhodla, že núdzový stav sa predĺži od 8. februára o ďalších 40 dní. Na základe novelizovanej legislatívy musí predĺženie núdzového stavu odobriť parlament, a to najneskôr do 20 dní.

Poslanci SaS podľa Zemanovej požiadali o doplnenie informácií k núdzovému stavu.

Strana tiež vylúčila, že núdzový stav bude trvať, kým nebude zaočkovanosť obyvateľstva v rozsahu 60 až 80 percent.

Zemanová upozornila, že miera zaočkovanosti nie je dôvodom na vyhlasovanie alebo predlžovanie núdzového stavu. Dodala, že k rokovaniu o núdzovom stave by sa mali poslanci dostať v stredu po 17.00 h. K hlasovaniu o jeho predĺžení by tak mohlo dôjsť až vo štvrtok.

Aj zvyšok koaličných klubov avizoval podporu predĺženiu núdzového stavu. Opozičný Smer a nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zase uviedli, že núdzový stav nepodporia.

Poslanci majú na schôdzi prerokovať aj novelu zákona o diaľničnej známke, ktorú majú prebrať v skrátenom legislatívnom konaní.

V návrhu programu schôdze je tiež uznesenie, ktoré predložili poslanci Smeru Týka sa predloženia návrhu národného plánu podpory obnovy a odolnosti na verejnú diskusiu.

Ďalšie návrhy

Poslanci majú tiež rokovať o vládnej novele zákona o diaľničnej známke. Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky by malo byť podľa navrhovanej úpravy možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Návrh uznesenia z dielne Smeru hovorí o tom, aby parlament vyjadril vážne znepokojenie nad meškaním prác národného plánu podpory obnovy a odolnosti.

Parlament by mal tiež podľa návrhu požiadať vládu, aby okamžite predložila na schôdzu NR SR správu o stave prípravy národného plánu. Poslanci tiež majú na schôdzi prebrať návrh na voľbu poslancov za členov Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.